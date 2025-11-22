Capturan a corredor de la MS13 y desmantelan operación de droga en Nahuizalco

Día a Día News

ElSalvador–La Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un operativo en Nahuizalco que terminó con la captura de Rayner Mardoqueo Aguilar Gutiérrez, alias “Reyner”, “Leyser” o “Chasis”, corredor y miembro activo de la clica Vatos Locos Salvatruchos, perteneciente a la MS13. Este sujeto cuenta con múltiples órdenes de captura por homicidio agravado, extorsión agravada y una condena previa de 20 años por extorsión.

Durante la intervención, se incautaron 17 kilos de marihuana, medio kilo de metanfetaminas, un cuarto de kilo de cocaína, dinero en efectivo, dos motocicletas, un arma de fuego y varios teléfonos celulares.

Además de Aguilar Gutiérrez, fueron detenidos otros tres miembros vinculados a la estructura criminal: Sandra Michelle Martínez Valencia, Francisco José Rodríguez Rivas y Roberto Carlos García García.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó que, aunque estas estructuras terroristas hayan perdido el control territorial, intentan operar desde las sombras, pero “no hay rincón ni frontera donde puedan esconderse de la verdadera justicia salvadoreña”.

Villatoro añadió que estas bandas creían seguir con el antiguo modus operandi de recibir droga, moverla por órdenes extranjeras y distribuirla a corredores de clicas, pero que esa dinámica “se acabó” y “esa rueda giratoria ya no existe”.

La captura y decomisos representan un nuevo golpe contundente contra estas estructuras criminales, reafirmando la política de seguridad vigente para eliminar la delincuencia en el país.

