Inversiones y donaciones de salvadoreños en el extranjero superan los $52 millones en 2025 según cancillería

Día a Día News

ElSalvador–La comunidad salvadoreña en el exterior ha inyectado más de $51.6 millones en inversiones durante 2025, y ha donado más de $1 millón a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que también proyecta para 2026 un presupuesto de $50.5 millones para fortalecer la vinculación con la diáspora y ampliar su presencia internacional.

La viceministra Adriana Mira informó ante la Comisión de Hacienda que el gobierno identificó 100 proyectos potenciales para inversión de salvadoreños residentes fuera del país, consolidando la migración inversa y la confianza en el desarrollo nacional.

En el último año, la diáspora invirtió $5.1 millones y participó en más de 249 actividades culturales, deportivas y diplomáticas para mantener el vínculo con El Salvador, logrando “vincular” a más de 51,000 compatriotas con distintas iniciativas.

El presupuesto asignado a Cancillería para 2026, aprobado por el Ministerio de Hacienda, permitirá organizar al menos 350 actividades para la diáspora y crear la primera red de emprendedores y profesionales salvadoreños en el exterior. Además, se ampliará la representación diplomática con una nueva sede en Egipto y se establecerán relaciones bilaterales con Gambia, Nigeria y Camerún, países clave en África.

En materia laboral, se han generado 3,566 empleos para salvadoreños en el extranjero a través de acuerdos con 245 empresas internacionales, con remesas que superan los $36.3 millones solo en 2025. Los sectores de salud, educación y vivienda han recibido inversiones por $7.7 millones, $1.7 millones y $12.2 millones, respectivamente.

El diputado Christian Guevara destacó el cambio en el trato hacia la diáspora, que antes era ignorada y hoy recibe reconocimiento y respeto gracias a la gestión del actual gobierno y el respaldo de la Asamblea Legislativa.

Con un presupuesto total de $10,555.6 millones para 2026 y una brecha financiera cero, el Ministerio de Relaciones Exteriores apunta a seguir fortaleciendo la diplomacia económica y la cooperación internacional para beneficiar tanto a quienes viven dentro como fuera de El Salvador.

Compartir esta nota