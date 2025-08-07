Capturan a Daniel “Danny ZR”, líder de red criminal de tráfico de migrantes

Día a Día News

Guatemala–La Policía Nacional Civil (PNC), informó que este jueves 7 de agosto llevó a cabo un operativo estratégico en la aldea El Boquerón, Joyabaj, Quiché, que culminó con la captura de Daniel “N”, alias “Danny ZR”, de 41 años, señalado como líder de una estructura dedicada al tráfico ilícito de migrantes.

La aprehensión se realizó con el apoyo del Ministerio Público (MP) y Homeland Security Investigations (HSI) del Gobierno de Estados Unidos, institución que coordinó con las autoridades locales para ejecutar la detención con fines de extradición.

Daniel “N” es requerido por Estados Unidos por cargos relacionados con conspiración para transportar a un extranjero poniendo en peligro su vida, causándole lesiones graves e incluso la muerte.

El detenido fue trasladado en helicóptero hacia la Torre de Tribunales, en la capital, donde se iniciarán los trámites para su extradición. El MP detalló que esta captura corresponde al seguimiento del caso “Chiapas”, que desde diciembre de 2024 ha implicado allanamientos y órdenes de detención contra miembros de la red criminal.

La Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes destacó que con la detención de “Danny ZR” se completa la captura de los cinco principales extraditables vinculados a esta estructura, logrando así la desarticulación de una red que trasladaba migrantes de diversas nacionalidades hacia Estados Unidos.

