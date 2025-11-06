Capturan a dos extranjeros con cargamento de droga tras persecución frente a Mizata

Día a Día News

ElSalvador–Una persecución marítima frente a las costas de Mizata, en el departamento de La Libertad, terminó con la captura de dos hombres extranjeros que transportaban droga a bordo de una lancha, según informó el Ministerio de la Defensa Nacional.

El operativo fue ejecutado por la Fuerza de Tarea Naval Tridente, con el apoyo aéreo de la Fuerza Aérea y la coordinación de la Policía Nacional Civil (PNC), lo que permitió ubicar e interceptar la embarcación que se desplazaba de forma irregular en aguas salvadoreñas.

De acuerdo con las autoridades, al verse rodeados por las unidades marítimas, los tripulantes intentaron llegar a tierra firme para escapar. Sin embargo, las fuerzas de seguridad ya habían establecido un cerco en la zona costera para impedir su huida.

En la playa La Bocana, de Mizata, fue arrestado Jarinton Javier Ruiz, de nacionalidad nicaragüense. Minutos después, en un área cercana, fue localizado Luis Alfredo García Guevara, originario de Guatemala, quien había intentado escapar hacia una zona de vegetación. Ambos fueron puestos bajo custodia policial.

La lancha fue remolcada a puerto para las respectivas inspecciones, donde equipos de la Fuerza Naval y la División Antinarcóticos realizaron el conteo preliminar del cargamento encontrado a bordo. Aunque las autoridades no han detallado la cantidad exacta, confirmaron que se trataba de droga con destino hacia mercados internacionales.

El ministro de Defensa, René Merino Monroy, destacó la efectividad del operativo conjunto y reiteró que las fuerzas de seguridad mantienen un control permanente sobre el litoral salvadoreño para frenar el paso de narcotráfico por el Pacífico.

“Este tipo de acciones reflejan el compromiso del Estado en la protección de nuestra soberanía y en el combate frontal contra el crimen transnacional”, indicó el funcionario en una declaración pública.

Los detenidos serán entregados a la Fiscalía General de la República (FGR), que iniciará las investigaciones para determinar la procedencia del cargamento y las redes involucradas en el tráfico de droga por la ruta centroamericana.

Durante este año, las operaciones marítimas han permitido incautaciones significativas frente a las costas salvadoreñas, principalmente en La Libertad y Sonsonate, donde las autoridades han reforzado la vigilancia con medios aéreos y unidades de patrullaje permanente.

La Fuerza de Tarea Naval Tridente, conformada por personal especializado de la Fuerza Naval, la Fuerza Aérea y la PNC, ha sido clave en la detección de embarcaciones utilizadas por estructuras dedicadas al transporte ilegal de drogas, un esfuerzo que continúa fortaleciendo la seguridad en las aguas nacionales.

