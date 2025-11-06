Desmantelan red de trata de personas que operaba engañando a sus víctimas

Día a Día News

ElSalvador–Durante la madrugada de este jueves, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutaron un operativo que culminó con la captura de cuatro personas señaladas de integrar una red dedicada al tráfico ilegal de personas bajo la modalidad de explotación sexual.

Los detenidos fueron identificados como Génesis Azucena Hernández Acosta, Ángel Isaac Acosta Sorto, Noé Balmore Guevara Loza y Emerson Alfonso Girón Jiménez. Todos enfrentarán cargos por los delitos de trata de personas, violación en menor de edad y agrupaciones ilícitas.

De acuerdo con la investigación fiscal, entre enero y junio de 2024, una menor de edad fue víctima de abusos sexuales por parte de uno de los capturados, quien además la habría amenazado para obligarla a sostener encuentros sexuales con desconocidos. Otro de los imputados habría participado en la venta de la víctima a un hombre de 73 años, a cambio de diferentes sumas de dinero.

Las autoridades informaron que, durante el procedimiento, se incautaron dos vehículos del año, $2,120 en efectivo, teléfonos celulares y otros objetos que estarían relacionados con los hechos investigados.

La FGR señaló que los cuatro capturados serán presentados ante los tribunales en los próximos días para enfrentar los cargos en su contra. El caso forma parte de las acciones que las instituciones de seguridad mantienen en el combate a la trata de personas y delitos vinculados a la explotación sexual.

