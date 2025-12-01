Lun. Dic 1st, 2025

El Salvador

Capturan a hombre por homicidio de joven en San Juan Nonualco

Dic 1, 2025 #Captura, #El Salvador, #Hombre, #Homicidio, #San Juan Nonualco, #Seguridad

Día a Día News

ElSalvador–El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de Serafín Torres Vaquerano, señalado como el presunto responsable del homicidio de un hombre de 28 años registrado este domingo en el municipio de San Juan Nonualco, departamento de La Paz.

Según Villatoro, el Protocolo de Resolución de Homicidios fue activado “en cuestión de horas” tras conocerse el crimen, lo que permitió a la Policía Nacional Civil, junto a unidades de inteligencia, ubicar y detener al sospechoso.

Las primeras investigaciones apuntan a que el ataque estuvo motivado por diferencias personales entre la víctima y el detenido. De acuerdo con las autoridades, el enfrentamiento ocurrió luego de que la víctima intentara intervenir en una discusión relacionada con una mujer vinculada sentimentalmente al agresor.

El ministro reiteró que las instituciones de seguridad mantienen una política de “cero impunidad” frente a los hechos de violencia y aseguró que el detenido será procesado conforme a la ley.

La víctima presentaba una herida en la cabeza provocada con arma blanca. Las autoridades continúan con las diligencias para fortalecer el caso y esclarecer completamente las circunstancias del homicidio.

