Shriners y Club Rotario impulsan renovación integral del Hospital Bloom

ElSalvador–La Cancillería de El Salvador fue escenario de la firma de un convenio de cooperación entre Shriners El Salvador y el Club Rotario San Salvador Noroeste, con el objetivo de fortalecer los servicios médicos del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom.

El acuerdo establece una remodelación completa de la Unidad de Niños Quemados, junto con el diseño y renovación de la Unidad de Cirugía Plástica. Además, contempla la gestión de fondos destinados a cubrir traslados aéreos de pacientes que requieran atención especializada fuera del país.

El presidente de Shriners El Salvador, Juan Carlos Otaegui, y el presidente del Club Rotario San Salvador Noroeste, Julio Mancía Arrué, coincidieron en que esta cooperación busca “generar sinergias que permitan mejorar la atención médica que ya se brinda en el Bloom”.

La viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, participó como testigo de honor en la firma y destacó que esta iniciativa “refleja el espíritu de solidaridad y colaboración de quienes trabajan por el bienestar de la población salvadoreña”.

Mira subrayó que, a través de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), se promueven alianzas entre instituciones públicas y privadas con el fin de implementar soluciones sostenibles y de alto impacto en sectores prioritarios como la salud.

“Este tipo de cooperación descentralizada permite acercar el apoyo directamente a los territorios y a las instituciones que atienden de manera inmediata las necesidades de la población, garantizando respuestas más humanas y efectivas”, señaló la funcionaria.

Shriners y el Club Rotario mantienen desde hace años un vínculo de colaboración con el Hospital Bloom, mediante programas de capacitación médica, jornadas quirúrgicas ortopédicas, donación de insumos y proyectos de infraestructura, así como apoyo logístico para traslados de pacientes.

Estas acciones, indicaron ambas organizaciones, buscan continuar mejorando las condiciones de atención para los niños que enfrentan tratamientos complejos, reafirmando su compromiso con la niñez salvadoreña y el fortalecimiento del sistema de salud pública.

En el acto también participó el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, junto a otros funcionarios y representantes de instituciones aliadas.

La firma de este convenio refuerza los esfuerzos interinstitucionales por ampliar la capacidad de respuesta del hospital infantil más importante del país, consolidando una red de cooperación que prioriza la atención integral y el bienestar de los pacientes.

