Mié. Sep 24th, 2025

Periódico Digital en El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Amplia información verídica.

El Salvador

Capturan a peligroso pandillero de la MS-13 con difusión roja de Interpol

Sep 24, 2025 #Captura, #El Salvador, #Interpol, #MS-13, #Pandillero, #PNC

Día a Día News

ElSalvador--La Policía Nacional Civil (PNC), informó sobre la detención de José Naún Jovel Cruz, alias “el Sepultero”, miembro activo de la pandilla MS-13, quien era reclamado por el delito de agrupaciones ilícitas.

La captura se realizó en un operativo conjunto con autoridades de Estados Unidos, que permitió la ubicación y aseguramiento del individuo, señaló la PNC a través de su cuenta oficial.

Jovel Cruz posee antecedentes por receptación y contaba con una difusión roja emitida por Interpol, lo que facilitó su identificación y seguimiento internacional.

La PNC indicó que, a partir de la detención, el sospechoso estará a disposición del juzgado que lo requiere, para continuar con el proceso judicial correspondiente.

Las fuerzas de seguridad destacan que este tipo de operativos forman parte de los esfuerzos coordinados para combatir la criminalidad organizada y la actuación de pandillas a nivel nacional e internacional.

Facebook Comments Box
Compartir esta nota

Entrada relacionada

El Salvador

Asamblea aprueba apoyo a programa de energía para comunidades rurales y exenciones tributarias especiales

Sep 24, 2025
El Salvador

El presidente Bukele agradece a Trump, por la designación de la pandilla Barrio 18 como «Organización Terrorista»

Sep 24, 2025
El Salvador

El McDía Feliz de este año se realizará el miércoles 8 de octubre

Sep 24, 2025
error: Contenido protegido