Capturan a peligroso pandillero de la MS-13 con difusión roja de Interpol

ElSalvador--La Policía Nacional Civil (PNC), informó sobre la detención de José Naún Jovel Cruz, alias “el Sepultero”, miembro activo de la pandilla MS-13, quien era reclamado por el delito de agrupaciones ilícitas.

La captura se realizó en un operativo conjunto con autoridades de Estados Unidos, que permitió la ubicación y aseguramiento del individuo, señaló la PNC a través de su cuenta oficial.

Jovel Cruz posee antecedentes por receptación y contaba con una difusión roja emitida por Interpol, lo que facilitó su identificación y seguimiento internacional.

La PNC indicó que, a partir de la detención, el sospechoso estará a disposición del juzgado que lo requiere, para continuar con el proceso judicial correspondiente.

Las fuerzas de seguridad destacan que este tipo de operativos forman parte de los esfuerzos coordinados para combatir la criminalidad organizada y la actuación de pandillas a nivel nacional e internacional.

