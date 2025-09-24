El presidente Bukele agradece a Trump, por la designación de la pandilla Barrio 18 como «Organización Terrorista»

Día a Día News

ElSalvador–El presidente Nayib Bukele expresó este martes su agradecimiento al mandatario estadounidense, Donald Trump, luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciara la designación de la pandilla Barrio 18 como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) y como Entidad Terrorista Global Especialmente Designada (SDGT).

El anuncio fue dado a conocer en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde Trump destacó la cooperación entre ambos países en la lucha contra el terrorismo y reafirmó que la medida busca frenar las operaciones internacionales de la estructura, incluyendo el flujo de recursos que recibe desde el extranjero.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Bukele reconoció la decisión de la administración Trump y afirmó que las pandillas como el Barrio 18 ya habían sido catalogadas como grupos terroristas en El Salvador. El mandatario salvadoreño subrayó que actualmente la mayoría de los integrantes de esa organización delictiva se encuentran privados de libertad.

“En El Salvador ya habíamos dado ese paso al designarlos formalmente como terroristas, y aunque algunas organizaciones nos han criticado, la mayoría de sus miembros se encuentran actualmente presos en el CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, diseñado específicamente para enfrentar este tipo de amenazas”, escribió Bukele.

El gobernante también resaltó que el CECOT ha recibido a salvadoreños y venezolanos deportados desde Estados Unidos, señalados por las autoridades norteamericanas de estar vinculados con estructuras criminales. Esta acción, dijo, forma parte del trabajo coordinado para enfrentar el crimen transnacional.

Otro de los puntos destacados por Bukele fue la alineación en las políticas de seguridad entre San Salvador y Washington. “Su mensaje subraya la importancia de trabajar juntos con determinación en la lucha contra el terrorismo, y nos complace ver que nuestros gobiernos están plenamente alineados en esta causa”, sostuvo el presidente, quien mantiene la seguridad como uno de los ejes principales de su administración.

En su intervención, Trump señaló que las designaciones forman parte de los esfuerzos de su gobierno para reducir el alcance global de organizaciones que operan más allá de las fronteras estadounidenses, reiterando que el propósito es limitar sus fuentes de financiamiento y la capacidad de movilizarse internacionalmente.

Finalmente, Bukele cerró su pronunciamiento con un mensaje en el que pidió bendición para ambas naciones. “Que Dios bendiga a El Salvador y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América”, escribió en la red social.

Thank you for your words Mr. President @realDonaldTrump, during your address today at the United Nations General Assembly.



Also, thank you for designating the “Barrio 18” gang as a terrorist group, whose crimes have inflicted so much harm on our societies.



In El Salvador, we… pic.twitter.com/nFyBv8vUpe — Nayib Bukele (@nayibbukele) September 24, 2025

