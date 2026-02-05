Capturan al predicador hondureño Santiago Zúñiga en frontera El Amatillo

Día a Día News

ElSalvador–Las autoridades salvadoreñas detuvieron en la frontera El Amatillo, La Unión, al ciudadano hondureño Santiago Cruz Zúñiga, conocido en redes sociales como “el apóstol Santiago”, según confirmaron reportes de medios de comunicación de Honduras y El Salvador.

De acuerdo con la información difundida por el portal TRV El Salvador y diversos usuarios en redes sociales, Zúñiga fue interceptado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en el paso fronterizo del Puente Goascorán, cuando presuntamente intentaba ingresar al país junto a un menor de edad sin la debida autorización de sus padres.

En el operativo también fue arrestada una mujer identificada como Lidia Sarahay Maldonado Matute, de 38 años, también de nacionalidad hondureña. Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran que el menor era transportado en el baúl del vehículo en el que viajaba el predicador, lo que habría puesto en riesgo su integridad física.

Zúñiga alcanzó notoriedad en 2021 por sus transmisiones en la plataforma TikTok, donde combinaba mensajes religiosos con comentarios polémicos sobre temas políticos y sociales, lo que generó una amplia audiencia y múltiples controversias en su país.

Hasta el momento, ni las autoridades salvadoreñas ni las hondureñas han brindado detalles oficiales adicionales sobre el caso.

