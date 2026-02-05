Menos salvadoreños deportados en 2025, pese al aumento de vuelos desde Estados Unidos

Día a Día News

ElSalvador–El número de salvadoreños deportados desde Estados Unidos disminuyó en 2025, a pesar de que el país recibió más vuelos de repatriación que el año anterior, según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y la organización Human Rights First.

Entre enero y septiembre de 2025 retornaron 9,431 salvadoreños, 1,436 menos que en el mismo período de 2024, cuando se registraron 10,867 deportaciones, de acuerdo con cifras del Portal de Transparencia de la DGME.

El descenso se dio en un contexto de aumento de vuelos de deportación: Human Rights First reportó 175 vuelos hacia El Salvador durante 2025, un incremento del 46 % respecto a los 120 vuelos contabilizados el año anterior.

César Ríos, director de la Asociación Agenda Migrante El Salvador (AAMES), explicó que el número de vuelos no refleja necesariamente un aumento en deportaciones.



“Cada vuelo puede transportar entre 40 y 100 personas, dependiendo del tipo de avión y la operación. Por eso el indicador clave es la cantidad de deportados, no los vuelos realizados”, afirmó.

El informe de Human Rights First no detalla el número exacto de personas repatriadas por país, aunque señala que El Salvador fue el cuarto destino con más vuelos de deportación desde Estados Unidos en 2025, detrás de Guatemala (532 vuelos), Honduras (451) y México (292).

Los meses con más vuelos fueron junio y julio, con 22 operaciones cada uno. Enero, en contraste, fue el mes con menor actividad, con solo ocho vuelos registrados.

Pese a la reducción de deportados en los primeros nueve meses del año, los datos de Migración indican que al cierre de 2025 la cifra total de retornados alcanzó 16,051 personas, lo que representa un aumento del 7 % frente a 2024.

Human Rights First señala que la administración del presidente Donald Trump, iniciada el 20 de enero de 2025, aplicó una política migratoria más severa, con mayores redadas, detenciones y deportaciones.

Entre enero y diciembre de 2025, Estados Unidos realizó 2,201 vuelos de deportación, un 41 % más que en 2024, impulsados por un aumento presupuestario al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Óscar Chacón, asesor para Latinoamérica de la organización Alianza Américas, explicó que el incremento de vuelos se debe al refuerzo operativo financiado con estos recursos.



“Si hay más vuelos, pero menos deportados, es porque la capacidad por vuelo fue menor”, apuntó.

La tendencia se repite en la región. Guatemala, por ejemplo, recibió más vuelos, pero registró una baja del 22 % en el número de deportados, según Human Rights First.

En total, en los últimos 13 años El Salvador ha recibido más de 340,000 connacionales deportados, aunque las cifras actuales siguen por debajo de los picos alcanzados entre 2016 y 2019.

