Capturan a Guatemaltecos con cocaína en control policial de Santa Ana

Feb 6, 2026 #Captura, #Drogas, #El Salvador, #Guatemaltecos, #PNC, #Santa Ana

ElSalvador–La División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a dos ciudadanos guatemaltecos que transportaban cocaína durante un control instalado en el kilómetro 95 de la carretera que conecta la frontera San Cristóbal con Santa Ana.

Los capturados fueron identificados como Keny Josué Contreras López, de 31 años, y Williams Rodiccson Rolando Barrera Yoccute, de 37, quienes se desplazaban en un vehículo en el que ocultaban la droga en una caleta.

El hallazgo fue posible gracias al can antidrogas Mirko, que alertó a los agentes sobre la presencia del cargamento. Tras la inspección, se localizaron dos porciones grandes de cocaína, valoradas en aproximadamente $50,228.

Las autoridades incautaron también el vehículo utilizado para el traslado de la sustancia. Ambos hombres serán procesados por tráfico ilícito de drogas, conforme a la legislación penal salvadoreña.

El procedimiento forma parte de los operativos de control fronterizo que mantiene la PNC en coordinación con la Fiscalía General de la República, como parte del Plan Control Territorial, con el fin de frenar el ingreso y distribución de estupefacientes en el país.

