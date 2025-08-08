Capturan a estructura dedicada al hurto de motocicletas

Día a Día News

ElSalvador–La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un operativo en el occidente del país que resultó en la captura de 11 personas vinculadas a una estructura criminal dedicada al hurto de motocicletas.

El procedimiento se desarrolló en los municipios de Atiquizaya, Ahuachapán, Concepción de Ataco y Jujutla, zonas donde la estructura mantenía presencia activa y ejecutaba sus operaciones. De acuerdo con la FGR, los detenidos formaban parte de una organización con funciones claramente definidas, que incluían cabecillas, vigilantes, postes, ejecutores de los robos y receptadores de los vehículos hurtados.

Las investigaciones fiscales y policiales permitieron identificar a los integrantes del grupo, quienes, según las autoridades, operaban bajo una estructura organizada. Cada miembro tenía asignada una tarea específica, lo que facilitaba la ejecución de los delitos y la posterior distribución de las motocicletas y sus piezas en el mercado ilegal.

Los adultos capturados son Bryan Alexis Ortiz Alvarenga, Edward Jonathan González Campos, Ángel Stanley Sánchez Solórzano, Néstor Isaías Calvio Cruz, Daniel de Jesús Salazar, Beralia Abigail Santos Ruiz, Evelyn Liseth Castaneda Cabeza, Juan Carlos Escobar Aguilar y Cristian Alexander Hernández Castro. Además, fueron detenidos dos menores de edad, quienes también estarían implicados en las actividades delictivas de la estructura.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron diversas evidencias que fortalecerán el proceso judicial. Entre lo decomisado se encuentran piezas de motocicletas, teléfonos celulares y otros objetos que serán utilizados como prueba durante la investigación.

La Fiscalía detalló que los detenidos serán presentados ante los tribunales correspondientes en los próximos días. Enfrentarán cargos por los delitos de hurto de motocicleta, hurto agravado y agrupaciones ilícitas, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal salvadoreño.

Este caso se suma a otras acciones recientes llevadas a cabo por las autoridades en distintos puntos del país, como parte de una ofensiva sostenida contra estructuras delictivas no asociadas a pandillas, pero que también representan una amenaza a la seguridad pública.

La FGR y la PNC reiteraron su compromiso de seguir desmantelando organizaciones criminales que atenten contra el patrimonio de los ciudadanos. También hicieron un llamado a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el hurto o comercialización ilegal de vehículos.

Las autoridades no descartaron que existan más implicados en este caso y anunciaron que las investigaciones continúan abiertas. Además, se evalúa la posible conexión de esta estructura con otros casos similares registrados en el occidente del país durante los últimos meses.

