Capturan en Pasaquina a hombre acusado de estrangular a su pareja en Talnique

ElSalvador–Una mujer de 27 años fue asesinada en Talnique, La Libertad Oeste. Según las investigaciones, el hecho ocurrió el pasado 12 de octubre, cuando su compañero de vida la estranguló y posteriormente ocultó el cuerpo en una fosa.

El cadáver fue localizado este miércoles en una fosa séptica, luego de que las autoridades ampliaran el rastreo en la zona. La víctima había sido reportada como desaparecida días antes del hallazgo.

El responsable fue identificado como Mario Antonio Tenise Berry, de 43 años, quien fue capturado ayer en el municipio de Pasaquina, La Unión, cuando intentaba huir hacia Nicaragua con sus dos hijos, sin portar la documentación correspondiente de los menores.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil, Tenise Berry posee antecedentes criminales desde 2005 por los delitos de homicidio en grado de tentativa y portación, tenencia o conducción de armas de guerra.

El detenido será remitido a las autoridades competentes por el delito de homicidio.

