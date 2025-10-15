Lotería dedica el sorteo LOTRA N.º 424 a XPOT.SV

Día a Día News

ElSalvador–La Loter+ia Nacional, dedicó el Sorteo LOTRA N.° 424 a XPOT.SV, “Un Universo de Contenidos” de Diario El Salvador, plataforma que conecta a los salvadoreños con información sobre turismo, gastronomía y eventos, acercando a la audiencia a distintos rincones del país y ofreciendo recomendaciones útiles para redescubrir El Salvador.

En la fase previa del sorteo, Jairo Henríquez, representante de XPOT.SV, participó en la presentación de los premios mayores y en la selección de los maletines de balotas. Al finalizar, se entregó un cuadro conmemorativo a Luis Landaverde, Gerente Comercial de Diario El Salvador, correspondiente al vigésimo sorteo en circulación esta semana.

Resultados del Sorteo LOTRA N.° 424:

Primer Premio: $195,000 – Billete N.° 35137 (vendido)

Segundo Premio: $20,000 – Billete N.° 32391 (no vendido)

Tercer Premio: $10,000 – Billete N.° 27379 (no vendido)

Todos los números ganadores se pueden consultar en www.lnb.gob.sv

Las transmisiones en vivo del sorteo se realizan cada miércoles a las 12:30 p.m. por Facebook, Instagram, YouTube y en la página web. También se puede escuchar a las 2:00 p.m. por Radio El Salvador y ver un resumen de los principales premios a las 5:30 p.m. en Canal 10.

Se recuerda al público que puede adquirir fracciones del Gordo Navideño.

