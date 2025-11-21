Vie. Nov 21st, 2025

Capturan y entregan desde EE.UU. a pandillero acusado de homicidio por encargo en Usulután

Nov 21, 2025 #Captura, #Deportado, #EEUU, #El Salvador, #El Showi, #Enfermera, #Feminicidio, #Santiago de María, #Usulután

ElSalvador–La Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con autoridades de Estados Unidos, capturó a Kevin Orlando Alemán Gonzales, alias “Showi”, presunto integrante de la estructura criminal Barrio 18 Sureños, señalado de participar en el feminicidio de una enfermera ocurrido el 31 de agosto de 2025 en Santiago de María, Usulután.

Según las investigaciones, el crimen habría sido ordenado por la expareja de la víctima, quien permanece recluido en el Centro Penal de Izalco. “Showi” fue contratado para torturar y asesinar a la mujer, motivado por celos.

Después del hecho, Alemán intentó escapar hacia Estados Unidos, donde fue localizado gracias a la colaboración entre las autoridades salvadoreñas y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que facilitó su entrega al país.

Actualmente, “Showi” enfrenta los cargos correspondientes por el feminicidio y otros delitos vinculados a su actividad dentro de la estructura criminal.

