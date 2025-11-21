Vie. Nov 21st, 2025

El Salvador

Salvadoreño lanza en Noruega libro sobre inteligencia artificial y transformación digital

Nov 21, 2025 #Diáspora, #El Salvador, #Inteligencia Artificial, #Lanzamiento, #Libro, #Noruega, #Salvadoreño

ElSalvador–La diáspora salvadoreña continúa destacando en distintos campos a nivel internacional, en Oslo, Noruega, el salvadoreño Carlos Henríquez, director de Programas Académicos y profesor de Diseño Técnico en la Escuela Superior de Formación Profesional Noroff, presentó su nuevo libro centrado en el tema de la inteligencia artificial.

El lanzamiento se realizó con el apoyo de la Embajada de El Salvador en Noruega, en cuya sede Henríquez dio a conocer su obra titulada “La Guía IA de Bolsillo (The Pocket AI Guide): un aporte al diálogo global sobre inteligencia artificial y transformación digital”.

El autor describe su publicación como un manual práctico, conciso e independiente de plataformas específicas, dirigido a profesionales, educadores y personas interesadas en comprender y aplicar la inteligencia artificial de manera efectiva y responsable.

“Trato de explicar, con un lenguaje claro y accesible, cómo estos recursos pueden integrarse en la práctica profesional cotidiana, abarcando temas como el diseño de indicaciones, el apoyo a la investigación, la verificación de información y las consideraciones éticas”, señaló Henríquez durante la presentación.

El texto aborda además aspectos relacionados con la alfabetización digital, la privacidad de datos, los sesgos de los sistemas automatizados y las implicaciones sociales del uso de estas tecnologías emergentes.

La embajadora de El Salvador en Noruega, Claudia Beltrán, destacó que este lanzamiento representa “la primera vez que un libro de un autor salvadoreño es presentado en ese país”, subrayando que el evento pone en relieve el talento y las capacidades de los salvadoreños que contribuyen desde el exterior.

La Guía IA de Bolsillo se encuentra disponible en plataformas internacionales como Amazon, tanto en formato físico como digital, en Europa y Estados Unidos.

