Cuatro fallecidos en distintos accidentes viales en menos de 24 horas

ElSalvador–En las últimas horas se registraron al menos cuatro muertes a causa de accidentes de tránsito, según reportes oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC) y Protección Civil.

El jueves por la noche, en el kilómetro 113.5 de la carretera Panamericana, distrito de Chinameca, San Miguel, un choque entre motocicletas dejó como saldo la muerte de una acompañante del conductor de una de ellas.

En Morazán, a la altura del kilómetro 198 de la carretera Ruta de Paz, un peatón en aparente estado de ebriedad fue atropellado por un pick up y perdió la vida en el lugar, confirmó la PNC.

En Santa Ana, un motociclista murió al impactar contra la parte trasera de un camión en el kilómetro 63 de la carretera entre Candelaria de La Frontera y San Salvador.

Por último, en el kilómetro 12 de la carretera de Oro, un sedán y una motocicleta colisionaron; como resultado hubo un fallecido y una persona lesionada. Las autoridades realizaron la limpieza de la vía por derrame de aceite tras el accidente.

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi) reporta que, desde enero hasta el 19 de noviembre, se registraron 19,351 accidentes de tránsito, con 11,528 personas lesionadas y 1,049 fallecidas.

Las principales causas de estos incidentes son la distracción al conducir, la invasión de carril y no guardar la distancia reglamentaria, sumando un promedio de 60 percances diarios.

