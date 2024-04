Carlos “El Salsero de La Guaira” el DJ que enamora 

La música caribeña se apoderó de Carlos Eduardo Martínez, quien ha hecho de las mezclas salseras un hito en las rumbas del litoral Central, donde este género es de los más aclamados y él lo hace constar.

La historia de Carlos “El salsero de la Guaira”, comenzó precisamente en ese lugar, donde nació, y se crió escuchando ese estilo musical, descubriendo con el paso de los años su pasión por ella para ahora llevarla a cada rincón de su entidad y compartir con la gente la alegría que siente al escuchar y bailar salsa.

“Siempre, desde niño, soñé con estar en grandes escenarios. Haber crecido en un barrio me llevó a tomar la decisión de estar en la escena y, ahora ser DJ y llevarle alegría a la gente a través de la música, especialmente de la salsa”, dijo.

Fue un largo camino que recorrió Martínez, pues este salsero apasionado, inició como animador en eventos, con su propia productora llamada, producciones VICVEM, con la cual ha explotado y explorado su pasión. “Allí fue donde tomé la decisión hace seis meses de aprender día a día a mezclar este género tan maravilloso (…) Recuerdo que en los eventos y por redes sociales muchos me veían animando en tarimas y me escribían preguntando, qué porque no me lanzaba como DJ, ahora diario, práctico por lo menos dos horas, el punto es ser el mejor DJ de Salsa del mundo”.

La perseverancia de Carlos, le llevó a ser el animador del evento de salsa más grande de Caracas el “Salsa Fest 2024”, espacio que le permitió conocer más de cerca a este gran mundo, por lo que anuncia que su gira por el estado La Guaira, viene con todos los hierros.

“Mis próximos eventos serán el 4 de mayo en La Talanquera en Maiquetía y a la vez en la terraza del Joker Burger en la Cinta Costera de La Guaira. El 18 de mayo en el concierto de Pupi Santiago en Catia La Mar y el 1 de junio en la discoteca The End de Los Corales. Pero, de los tantos proyectos que tengo en mente, uno de los más importantes, es hacer una gira por todos los barrios de La Guaira donde la gente pueda escuchar las mezclas de salsa más feroces y en segundo lugar aprender a tocar los timbales”, manifestó.

Los mixes del DJ tienen algo para cada persona, pero él se identifica con la salsa romántica o erótica. “Sus letras y melodías transmiten una energía increíble y unos mensajes que llegan a donde tienen que llegar”, asegura.

En este sentido, relata que cuando practica ciclismo, un deporte que le encantó hace tres años, su imaginación vuela, y es que el momento le permite abrir su mente a más mezclas. “Pedalear me da ese tiempo para crear sin presión y con total libertad”.

Otra de las noticias que trae Carlos, es que pronto iniciará una gira por Venezuela y otros países, gracias a su desempeño en las consolas y de la mano del productor y mánager, Javier Figuera y su equipo Caribbean Internacional para explotar los proyectos de el más viral de La Guaira este 2024 en otras latitudes.

Compartir esta nota