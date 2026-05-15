“Aída y Vuelta”, la película, llega a El Salvador

La película “Aída y Vuelta” se estrenará simultáneamente el 14 de mayo en cinco países de América Latina —El Salvador, Guatemala, Panamá, Perú y Uruguay—, anunció oficialmente este martes Wiesner Distribution.

La distribución se realiza en alianza con empresas locales en cada territorio.

Dirigida y protagonizada por el aclamado actor español Paco León, “Aída y Vuelta” es una producción de Globomedia (The Mediapro Studio) y Telecinco Cinema que demostró su poder de convocatoria en el estreno en salas de Estados Unidos, junto a Outsider Pictures, donde varias funciones colgaron el cartel de “sold out”.

La película superó los 500.000 dólares en taquilla estadounidense. El director y parte del elenco, entre ellos los destacados actores Carmen Machi y Canco Rodríguez, participaron en las premieres de San Juan y Miami, generando emotivos encuentros con el público.

“Personalmente, estoy muy feliz y agradecido con la gente que ha hecho posible que la película se estrene en tantos países de América Latina, porque creo firmemente que tenemos la suerte de compartir un idioma y mucha cultura en común que hace que la ficción en español pueda viajar bien”, afirmó Paco León, director y actor principal del filme.

“Aída y Vuelta” es una comedia con temas muy actuales, que cuenta las divertidas y alocadas vivencias de personajes entrañables de la mítica serie española del mismo nombre que en su momento rompió todos los récords de audiencia en televisión.

Con este estreno, Wiesner Distribution reafirma su compromiso de conectar al público hispanohablante con el cine de calidad en su idioma.

“Nuestra misión siempre ha sido clara: llevar más cine en español a más pantallas, porque este público merece ver sus historias contadas en su idioma. Que ‘Aída y Vuelta’ llegue simultáneamente a cinco países de América Latina es un paso más en esa meta”, afirmó Cynthia Wiesner, CEO de la compañía, que celebra 25 años en la industria con cerca de 700 películas distribuidas.

Cuando la película llegó a Puerto Rico y Miami, hordas de fanáticos tanto de la serie como del elenco, se volcaron a las salas de cine para no perderse el estreno, demostrando el impacto que aún perdura en el público latinoamericano.

“Estuvimos en ambos estrenos y lo que nos llegó fue un tsunami de amor y admiración por la serie ‘Aída’, pero también porque mucha gente nos había seguido viendo en otras producciones. Fue muy emocionante para nosotros”, añadió Paco León. Agregó que la comedia “es para fans y no fans de la serie, lo que hace que todos se diviertan al verla, ya que se sienten identificados de alguna manera con los distintos personajes”.

Fecha de estreno regional en El Salvador, Guatemala, Panamá, Perú y Uruguay: 14 de mayo.

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