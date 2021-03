Carlos Santos lanza su nueva obra “Mi historia”

El autor puertorriqueño Carlos Santos lanzó su nueva obra “Mi historia”, un relato personal lleno de valor, donde sobresalen las luchas y pruebas que tuvo que superar a lo largo de toda su vida para alcanzar la felicidad plena y convertirse en una persona ejemplar en la sociedad.

La obra publicada por la editorial Page Publishing cuenta la historia de su familia numerosa, pues su madre tuvo 13 hijos, aunque los primeros dos murieron al nacer y luego vinieron nueve hijos de los cuales él es el menor. Cuenta como desde pequeño conoció el rechazo, el maltrato y como nunca se sentía querido ni aceptado.

También relata como a los tres meses de edad, la casa donde él estaba durmiendo se prendió en fuego y su papá lo salvó de morir calcinado, entre otro hechos vividos a lo largo de su vida.

“La principal razón y motivo que yo tuve en mi corazón para escribir este libro. Lo hice pensando en esas personas que muchas veces se sienten inútiles, sin ningún valor en este mundo, pero no es así. Si al leer esta historia de dolor, lágrimas y desesperación tú no experimentas ánimos y deseos de superación en tu vida, tú me harás sentir muy triste e incómodo conmigo mismo”, dijo el autor.