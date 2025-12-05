CCR y FGR refuerzan cooperación con nuevo acuerdo de formación anticorrupción

Día a Día News

ElSalvador–La Corte de Cuentas de la República (CCR) y la Fiscalía General de la República (FGR), suscribieron este jueves una Carta de Entendimiento que marca una nueva etapa de cooperación entre ambas instituciones. El acuerdo tiene como objetivo fortalecer las capacidades técnicas y jurídicas de sus equipos para mejorar la prevención, detección e investigación de actos de corrupción en el país.

El documento fue firmado por el presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa, y el fiscal general, Rodolfo Delgado, durante un acto oficial realizado en el despacho del Ministerio Público. En la ceremonia también participaron los magistrados Julio Guillermo Bendek Panameño y José Rodrigo Flores Ramos, en representación de la Corte de Cuentas.

El convenio establece un marco de colaboración que permitirá implementar programas de formación, capacitación y especialización en materia anticorrupción. Además, contempla asistencia técnica y extensión académica orientada a la mejora continua del personal de ambas entidades, en especial mediante la modernización del aula virtual institucional, considerada una herramienta clave para el aprendizaje permanente.

Durante la firma, el presidente Sosa subrayó la importancia de mantener un trabajo conjunto entre los órganos encargados de fiscalizar y de investigar el uso de los recursos públicos. “Nos une un propósito común: el combate a la corrupción. Como parte del Sistema Nacional Integrado Anticorrupción, debemos actuar coordinadamente para alcanzar ese objetivo”, afirmó.

Por su parte, la Fiscalía General destacó que este tipo de alianzas interinstitucionales fortalecen las bases de la transparencia pública y contribuyen al desarrollo de políticas preventivas frente a la malversación de fondos estatales, en línea con los esfuerzos nacionales por la modernización y rendición de cuentas.

La Corte de Cuentas ha ampliado en los últimos años su política de cooperación institucional como parte de su proceso de modernización. Entre los convenios más recientes se incluyen acuerdos con el Consejo Nacional de Calidad, el Registro Nacional de las Personas Naturales, el Centro Nacional de Registros, la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública y el Instituto de Acceso a la Información Pública.

Con esta nueva alianza, la CCR y la FGR buscan consolidar un modelo de formación continua que responda a las exigencias actuales del sector público, promueva buenas prácticas de auditoría y refuerce las capacidades de investigación frente a posibles irregularidades en el uso de los fondos del Estado.

La Carta de Entendimiento sienta así las bases para una cooperación más estrecha entre ambas instituciones, con un enfoque en la profesionalización y la actualización tecnológica como pilares para fortalecer la lucha contra la corrupción en El Salvador.

