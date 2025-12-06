Villa Navideña llena de luces, música y color el Centro Histórico de San Salvador

Día a Día News

ElSalvador–El Centro Histórico de San Salvador se transformó en un escenario lleno de luces y espíritu navideño con la inauguración oficial de la Villa Navideña 2025, que abrió sus puertas este viernes por la noche para el disfrute de miles de familias salvadoreñas.

El evento comenzó con la presentación de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Escuela Nacional de Música, que interpretó un repertorio de villancicos ante el público reunido en la Plaza Gerardo Barrios. La velada incluyó también la participación de la Compañía Nacional de Danza y de los personajes de “La Casa de Lula”, quienes acompañaron el conteo regresivo para el encendido del árbol principal.

El árbol, de más de 50 metros de altura, se ubica frente al Palacio Nacional y se convirtió en uno de los principales atractivos del recorrido, junto con el espectáculo de fuegos artificiales que iluminó el cielo capitalino.

La Villa Navideña abarca las plazas Gerardo Barrios, Francisco Morazán y Libertad, las cuales fueron decoradas con escenarios temáticos que combinan tradición y fantasía. Entre las atracciones más visitadas destacan la Fábrica de Galletas, la Casa de Santa, la Estación del Tren y la Casa del Grinch, que este año regresa con nuevas escenografías.

Los visitantes también pueden disfrutar de desfiles, talleres, presentaciones artísticas, música en vivo y un Mercado Navideño con productos artesanales. Los paseos en trencito y las zonas fotográficas son parte de las actividades familiares que llenan de movimiento las calles recién renovadas del centro capitalino.

La inauguración reunió a cientos de personas que aprovecharon la noche para tomarse fotografías y recorrer los espacios decorados con luces, árboles y personajes alusivos a la época. Las familias llegaron desde distintos puntos del país para ser parte del inicio de las celebraciones navideñas en la capital.

La Villa Navideña estará abierta al público todos los días de manera gratuita, desde las 10:00 de la mañana hasta la medianoche. Las autoridades destacan que el evento cuenta con medidas de seguridad y espacios diseñados para garantizar la convivencia en un ambiente familiar.

Con esta iniciativa, el Centro Histórico de San Salvador se consolida nuevamente como un punto de encuentro para las celebraciones de fin de año, ofreciendo un ambiente festivo que busca promover el turismo interno y fortalecer la revitalización urbana de la capital.

