Celebra el Día Nacional del Café este 29 de septiembre

Escucha este artículo Escucha este artículo

Para celebrar el Día Nacional del Café el 29 de septiembre, Dunkin’ está preparando algo especial para los amantes del café de todo el mundo. Los miembros de Dunkin’ Rewards no solo podrán disfrutar de un café gratis con una compra* ese día, sino que los fans de la marca también podrán expresar su amor por Dunkin’ con una nueva colección de pulseras de Little Words Project.

La colaboración Little Words Project x Dunkin’ se lanzará el viernes 29 de septiembre con cuatro pulseras adornadas con frases que personifican el amor de los fans por Dunkin’. Desde “Iced Coffee” y “Cafecito Time” hasta “Eat the Donut” y “Get Sip Done”, cada pulsera es un testimonio de la promesa de Dunkin’ de mantener a los fans con energía durante el día, junto con el compromiso de Little Words Project de difundir la bondad.

La misión de Little Words Project, fundada sobre los principios de elevar el espíritu de sus clientes y aportar alegría, coincide profundamente con la esencia de Dunkin’. “El Día Nacional del Café es una oportunidad para nosotros agradecer a nuestros clientes más fieles obsequiándole a nuestros miembros de Dunkin’ Rewards un café gratis o presentando esta colaboración única”, afirma Jill McVicar Nelson, directora de mercadeo de Dunkin’. “Tanto Dunkin’ como Little Words Project están comprometidos con llevar alegría a la vida de las personas, lo que hace que esta colaboración encaje de forma natural.”

Las pulseras estarán disponibles el 29 de septiembre a las 8 a.m. EST en littlewordsproject.com al precio de $30 cada una. Las pulseras serán limitadas, por lo que se anima a los fans a conseguir sus estilos favoritos mientras duren las existencias.

“Desde que fundé la marca hace 10 años, mi café Dunkin’ ha sido parte de mi rutina diaria que requiere correr un negocio. Me siento absolutamente honrada de trabajar con una marca tan sinónimo de alegría como Dunkin’. Así que este Día Nacional del Café, no sólo celebraré la bebida que nos ayuda a todos en el día a día, sino también este momento cumbre para nuestra marca”, dijo Adriana Carrig, fundadora y directora ejecutiva de Little Words Project.

Además del debut de las pulseras inspiradas en Dunkin’, los miembros de Dunkin’ Rewards disfrutarán el Día Nacional del Café con un café mediano caliente o frío de cortesía con la compra del 29 de septiembre.

Compartir esta nota