Celeste Sanazi explora relaciones y autoestima en su nuevo sencillo «Segunda Mano»

Celeste Sanazi se sumerge en las historias intensas para dar vida a «Segunda Mano». «Esta canción nació de esas semanas intensas donde tres amigos me contaron historias que parecían sacadas de una novela. Todos coincidían en esa sensación de ser ‘amantes’, sentirse menos, de conformarse con las migajas y creer que no necesitaban más. Ahí me di cuenta de lo importante que es darse cuenta de la calidad de amor que merecemos. Así que decidí que esta canción sería un grito para todos los que alguna vez se sintieron de ‘segunda mano'», comparte la artista.

La canción aborda esas relaciones donde nos convencemos de que no necesitamos más, pero con el tiempo, descubrimos que merecemos algo mejor. Celeste quiere que su público comprenda que no vale la pena conformarse con menos de lo que realmente merece. «Es un recordatorio de que todos merecemos ser la prioridad», afirma.

«Segunda Mano» fue un proceso de catarsis, una montaña rusa de emociones donde Celeste expresó muchos de sus sentimientos junto a su productor. La canción mezcla ritmos afro, urbanos, murga y samba para reflejar el viaje desde la confusión hasta la revelación. «Empezamos con un beat misterioso y pop/afro/soul, y terminamos en una fiesta de murga samba, porque, al final, darse cuenta de nuestro valor es una celebración», explica.

Uno de los mayores desafíos fue plasmar todas esas emociones y experiencias reales en una sola canción. «Quería que cada persona que la escuchara se sintiera identificada y, a veces, encontrar las palabras adecuadas para eso no es fácil. Pero fue un proceso muy enriquecedor», comenta Celeste.

Celeste Sanazi utilizará todas las plataformas disponibles para el lanzamiento y promoción de «Segunda Mano». «Todas, y más», dice entre risas. «La idea es acercar la música, hasta cantar en los metros para que se haga una fiesta con estas canciones.»

Celeste tiene planeado lanzar más sencillos antes de comenzar su primer álbum en noviembre, un proyecto con un concepto y formato muy particular. «Quiero poner toda mi faceta como artista al servicio de este universo que se va creando, y no serán solo buenas canciones bien interpretadas, sino un performance que despliegue con todas las áreas, de baile, canto y actuación en mis próximos shows en vivo.»

Para Celeste, «Segunda Mano» ha sido una obra que se deslizó sola, mostrando lo orgánico que puede ser el proceso de composición cuando uno está al servicio de la inspiración, sin sobreactuar las musas.

Celeste espera que sus oyentes se sientan empoderados y se den cuenta de su valor, evitando conformarse con menos de lo que merecen. «Quiero que esta canción les ayude a desplegar ese grito de justicia que da la verdad, y que lo acompañe la energía del baile. Al terminar la canción, quiero que tengan una sonrisa en el rostro y ganas de celebrar su propia revelación.»

