Chiquito Team Band estrena “Te Felicito” 

La reconocida agrupación salsera Chiquito Team Band regresa con fuerza con el lanzamiento de su más reciente sencillo titulado “Te Felicito”, una potente interpretación de la canción original de La Real Banda y Carlos Quereigua, que aborda con madurez emocional la falsedad de los amores que fingen haber superado todo… al menos en redes sociales.

El videoclip oficial de “Te Felicito” ya se encuentra disponible en el canal oficial de YouTube de la agrupación, mientras que el sencillo puede disfrutarse en todas las plataformas digitales desde el pasado viernes 26 de septiembre. Coincidiendo con este lanzamiento, Chiquito Team Band ha iniciado una gira internacional por Europa, reafirmando su proyección global y dejando a su público dominicano con un nuevo éxito que sigue expandiendo su legado musical.

Producción de alto nivel y experiencia inmersiva en Dolby Atmos

“Te Felicito” fue mezclado y masterizado en Colombia por el reconocido productor Diego Galé, y además cuenta con una versión en Dolby Atmos creada en Wild Tone Studios, diseñada para ofrecer una experiencia inmersiva que envuelve al oyente en cada detalle musical. Con este lanzamiento, Chiquito Team Band continúa elevando el estándar de calidad en la salsa contemporánea.

Un videoclip de lujo con un mensaje poderoso

El video musical tiene como protagonista a la destacada modelo Michelle Jiménez, representante de España en el certamen Miss Universo, cuya presencia aporta fuerza y elegancia a la historia visual. La dirección y producción estuvieron a cargo de AD Media Films, quienes plasmaron una narrativa de lujo, confort y aparente felicidad, que contrasta con el trasfondo emocional del tema: “no todo lo que vemos en redes sociales refleja la realidad del corazón.”

