Caterina Valentino: “Vestir el Éxito, Presencia y Poder”

La comunicadora, conferencista y creadora Caterina Valentino, experta en etiqueta, presentará en Miami la VIP Experience Masterclass, enfocada en las claves para “Vestir el Éxito, Presencia y Poder”.

La exclusiva cita tendrá lugar el sábado, 8 de noviembre, en el Trump Doral Golf Club.

“Se trata de una experiencia transformadora y exclusiva. Diría que es mucho más que un evento formativo, sino una experiencia VIP diseñada para impulsar el éxito personal y profesional”, afirmó Caterina Valentino.

Los asistentes accederán a técnicas exclusivas desarrolladas y perfeccionadas por Valentino en su preparación en Europa, herramientas que no se encuentran en ningún otro evento.

El encuentro combina los pilares esenciales del poder y la proyección, que incluyen oratoria y dirección para comunicarse con seguridad, expresión y body language para proyectar confianza, protocolo y etiqueta para destacar en cualquier entorno, claves de empoderamiento para alcanzar el máximo potencial y oportunidades de rodearse de la excelencia.

La jornada será guiada por Caterina Valentino, una comunicadora con una trayectoria y liderazgo que ha sido honrada por gobiernos como Italia (donde es Cavaliere della Repubblica Italiana), el Congreso de Colombia, el Reino de los Países Bajos y múltiples instituciones globales.

La VIP Experience Masterclass es una oportunidad para rodearse de líderes, empresarios y personalidades que comparten la meta de alcanzar la excelencia. Caterina Valentino tiene una audiencia altamente comprometida y más de 10 millones de followers en sus plataformas.

