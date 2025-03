Chivo pets y algo mas

Foto: Cortesía mauricio

Por Licdo. Mauricio Rodríguez

Se conoció hace algunos días el penoso caso del alcalde de San Salvador Este, el señor José Chicas por denuncias de abuso animal que obviamente ya regula el Decreto 276 el cual contiene la ley Especial de Protección y Bienestar Animal, de la que se deriva la Política Nacional de Protección y Bienestar de Animales de Compañía y Animales Silvestres y se crea el IBA, Es decir el Instituto de Bienestar Animal el cual tiene funciones ejecutivas en su conjunto, amén de esta introducción, la situación del mencionado alcalde, dicho sea de paso, ya fue destituido y lo que suena raro es que un Concejal del Fmln prácticamente salió en su defensa, dejando en claro que este, ahora sí, ex alcalde es uno de los “caballos de Troya” que se activan para tratar de generar desestabilización desde el interior de las instituciones de gobierno, es así como uno más es descubierto y su ADN queda expuesto ante la población, es decir, no se le quitaron las “mañas” en su accionar, pero bien, ahora ya representa un triste pasado para San Salvador Este ( sector que tiene mala suerte, solo alcaldes raros les ha tocado), la situación de maltrato animal hecho atribuido al ex alcalde, generó una posición muy fuerte, muy contundente, por parte del Presidente de la República, al anunciar por medio de un mensaje en su cuenta de “X” que se cerraba el Hospital para mascotas conocido como Chivo pets, así como aquellas atribuciones al Instituto de Bienestar Animal y el desmontaje de la Poli pet, no obstante ello, la población comenzó a pronunciarse al respecto y pidió al mandatario salvadoreño reconsiderara la decisión anunciada, es allí, donde se identifica a un Presidente que escucha a su gente, y que además, lee e interpreta los intereses y necesidades de la población, lo cual constituye una característica de un verdadero estadista, y es así, como reconsidera su posicionamiento y ordena la reapertura del Hospital Chivo pets y todo el andamiaje y estructura de acompañamiento, hecho que la población agradece pues las mascotas no son solo animales, son parte de una familia y por consiguiente merecen todo el apoyo para mantenerse fuertes y sanos, ante esto se escuchan “voces disonantes” que manifiestan que de llegar al poder cerrarían dicho Hospital, es decir, mantienen una agenda no contra el Presidente Bukele, sino más bien, en contra de la población, la cual según reportajes periodísticos están agradecidos pues esta iniciativa genera un ahorro sustancial a la economía familiar, pues cada tratamiento cuesta únicamente $0.25 y pude constatar un día después de su reapertura el caso de un usuario quien llevo a su mascota a servicios de emergencia y por todo lo que le hicieron a su mascota ese servicio podría haber costado mas de $ 300, y que en Chivo pets costo únicamente $ 6.25 eso es de verdad pensar en la gente y en su bienestar social y económico, además de ello todos los servicios que Chivo pets ofrece pues incluye hasta estética canina, un elemento a considerar es que el anuncio hecho por el presidente es que apoyará a los refugios privados de animales e incrementará para tal efecto el presupuesto para apoyar refugios de animales y la ampliación de los servicios que ofrece Chivo pet, en este contexto, surge una iniciativa ciudadana y es que por el hecho de a Chivo pet llevan mascotas de todo el país, ahora la gente solicita al Presidente Bukele instale un Chivo pet en occidente y otro en oriente.

Es evidente que la visión humanista del presidente Bukele traspasa cualquier iniciativa y la población espera con muchas ansias que Chivo pets se convierta en un referente mundial de amor y de respeto a las mascotas, así como los cubos, surf city, Estadio Mágico Gonzales, Evento Miss Universo, Plan Control Territorial y su consiguiente éxito contra las pandillas, renegociación de la deuda pública. La eliminación de Fodes y de la deuda política ambos se constituyeron en canales de corrupción, la lista es larga pero que el 90% se siente agradecida con un gobernante que escucha, que resuelve y que conduce al país hacia un despegue económico sin precedentes

Compartir esta nota