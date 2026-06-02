Onda tropical mantendrá lluvias y tormentas este martes en El Salvador

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ElSalvador–El Salvador continuará bajo la influencia de condiciones atmosféricas que favorecerán lluvias y tormentas durante este martes, mientras las temperaturas seguirán elevadas en varias zonas del país, según el pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Las autoridades prevén que durante la mañana el cielo permanezca parcialmente nublado, con lluvias aisladas en sectores de la zona central, occidental y áreas costeras. Para la tarde, las precipitaciones se concentrarán principalmente en la cordillera volcánica y la zona norte, con énfasis en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y del Bálsamo, así como en sectores de Santa Ana, Chalatenango y Morazán.

Durante la noche, las lluvias se desplazarán hacia la zona norte y oriental del territorio nacional. El MARN advirtió que algunas tormentas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento superiores a los 35 kilómetros por hora.

A pesar de las precipitaciones, el ambiente se mantendrá muy cálido durante el día. Las temperaturas máximas podrían alcanzar los 37 grados Celsius en San Miguel y La Unión, mientras que en La Libertad se esperan hasta 36 grados. En Acajutla y Nueva Concepción los termómetros podrían marcar 35 grados, mientras que Santa Ana alcanzaría los 33 grados y San Salvador los 32 grados.

Según Medio Ambiente, estas condiciones están asociadas al flujo acelerado de vientos del este sobre la región del Caribe, que aporta humedad al territorio salvadoreño. Esta humedad se combina con la inestabilidad atmosférica generada por el reciente paso de una onda tropical, favoreciendo la formación de lluvias y tormentas.

Además, la institución mantiene vigilancia sobre una zona de baja presión ubicada al sur de Centroamérica y México. De acuerdo con información del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, este sistema presenta un 30 % de probabilidad de desarrollo ciclónico durante los próximos siete días.

Para el miércoles, el pronóstico indica que continuarán las lluvias en distintos puntos del país debido al acercamiento de una nueva onda tropical y su interacción con la Zona de Convergencia Intertropical.

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