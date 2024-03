Cientos de Trabajadores Esenciales de Food 4 Less Arrancan Campaña de Contrato por Equidad

El jueves 7 de marzo, cientos de trabajadores esenciales de Food 4 Less y Foods Co así como personas solidarias de la comunidad de todo el Sur y Centro de California llevaron a cabo una manifestación masiva frente a una tienda Food 4 Less en Baldwin Park para lanzar su campaña de contrato luchando por equidad, pago justo y tiendas seguras en anticipación al vencimiento de su contrato el próximo 8 de junio.

Después de una dura batalla de 4 años contra la pandemia de Covid, estos trabajadores representados por siete diferentes locales del Sindicato de Trabajadores Unidos de Alimentos y el Comercio (UFCW) en California se preparan para negociar unidos su contrato con Kroger, la compañía propietaria de Food 4 Less/Foods Co. Los trabajadores exigen sueldos justos, mejores beneficios, equidad y mejores estándares de seguridad para empleados y consumidores.

La manifestación se llevó a cabo el mismo día que Kroger dió a conocer su ganancias más recientes del 2023, que revelaron que la compañía subió sus ganancias en un 6.44% anual y los valores de Kroger tuvieron más altas ganancias por acción en el último año fiscal que en ningún otro año en la última década. Kroger también reportó un promedio de sueldo por hora para trabajadores de menos de $19 dólares, contrastando con más de $19 millones que pagó al Presidente Ejecutivo o CEO de Kroger, Rodney McMullen en 2022. Un trabajador promedio de Kroger tendría que trabajar la exorbitante cantidad de 1 millón de horas para ganar lo que gana su CEO en un año. Si el empleado promedio trabajara 24 horas al día, siete días a la semana, le tomaría más de 100 años ganar el sueldo anual del CEO.

Las tiendas Food 4 Less, propiedad de Kroger, que generalmente se ubican en comunidades de color de bajos ingresos mantienen precios frecuentemente comparables a los de las tiendas Ralphs que pertenecen a la misma cadena y que se localizan en barrios más afluentes. Sin embargo, la disparidad en sueldos, especialmente para los trabajadores predominantemente afroamericanos y latinos en Food 4 Less y Foods Co., resalta una impresionante realidad en la que estos trabajadores esenciales viven una carga económica abrumadora, enfrentando inseguridad de vivienda y batallando para proveer comida a sus familias a pesar de jugar un papel crucial al ofrecer acceso a alimentos a sus comunidades.

administrador

Compartir esta nota