Cierres viales en Apulo y alrededores por el Ironman 70.3 El Salvador este domingo

ElSalvador–La Alcaldía Municipal de San Salvador Este informó sobre el cierre temporal de calles en Apulo y zonas cercanas con motivo de la primera edición del Ironman 70.3 El Salvador, evento deportivo internacional que se desarrollará el domingo 22 de febrero.

El comunicado, emitido por la Dirección de Mercados, fue dirigido a arrendatarios y titulares de merenderos del sector, notificándoles sobre las restricciones vehiculares y peatonales que aplicarán desde las 00:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. del día del evento. El objetivo es garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de la competencia.

El Ironman 70.3 combinará natación, ciclismo y carrera, y reunirá a atletas de distintos países. Las restricciones abarcarán desde el desvío hacia Apulo hasta el centro turístico de la zona, extendiéndose también a tramos del bulevar del Ejército y la carretera Panamericana, donde se habilitarán carriles reversibles para los ciclistas.

Las autoridades municipales exhortaron a los residentes, comerciantes y visitantes a planificar con anticipación sus desplazamientos y utilizar rutas alternas. Aunque el aviso no contempla medidas de compensación para los afectados, la alcaldía destacó la importancia de la cooperación ciudadana para el éxito del evento.

El municipio de San Salvador Este agradeció la comprensión de los arrendatarios y subrayó que este tipo de actividades posicionan a Apulo y al lago de Ilopango como destinos de turismo deportivo, aportando al desarrollo económico y a la proyección internacional del país.

