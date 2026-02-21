Sáb. Feb 21st, 2026

El Salvador

Félix Ulloa expone en París el modelo de seguridad salvadoreño ante académicos y diplomáticos

ElSalvador–Durante su visita oficial a Francia, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, impartió una conferencia en la École de Guerre Économique, en la que presentó los resultados de las políticas de seguridad implementadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

La ponencia, titulada “El Salvador y el restablecimiento de la seguridad nacional: un cambio que redefine los desafíos de América Latina”, abordó el proceso mediante el cual el país logró revertir décadas de violencia y criminalidad, consolidando un nuevo modelo de seguridad pública.

Según la Vicepresidencia, Ulloa destacó que la estabilidad lograda se ha convertido en un motor de crecimiento económico, atracción de inversión extranjera y mejora de la calidad de vida, situando a El Salvador como un referente regional en transformación institucional.

El evento reunió a académicos, estudiantes de posgrado y miembros del cuerpo diplomático acreditado en Francia, generando un espacio de análisis sobre el impacto de la seguridad en el desarrollo político y económico de la región.

En el marco de su agenda, el vicepresidente también sostuvo reuniones con Yasushi Masaki, subsecretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); Ragnheiður Elín Árnadóttir, directora del Centro de Desarrollo de la OCDE; y otros altos funcionarios del organismo.

Durante el encuentro, se destacó el avance de El Salvador en la mejora del clima de negocios y la llegada de inversiones internacionales, entre ellas las de Tether y Google, como muestra de confianza en el entorno económico del país.

