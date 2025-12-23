Cinco muertos al estrellarse avión de la Marina mexicana en Texas

Día a Día News

EEUU–Un avión de la Secretaría de Marina de México se estrelló la tarde del lunes en la bahía de Galveston, Texas, dejando cinco personas fallecidas, entre ellas un niño de dos años, una persona desaparecida y dos sobrevivientes.

La aeronave, un Beechcraft King Air 350i con matrícula ANX-1209, realizaba una misión médica en coordinación con la Fundación Michou y Mau, dedicada a la atención de niños con quemaduras. El vuelo transportaba al menor hacia el hospital Shriners Children’s de Galveston para recibir tratamiento especializado.

Según confirmó la Marina mexicana, entre las víctimas se encuentran dos tenientes, un marino, un médico y el niño paciente. Las dos personas rescatadas con vida son enfermeras que formaban parte del equipo médico.

El accidente ocurrió alrededor de las 3:00 p. m., cuando la aeronave se aproximaba al aeropuerto Scholes International en condiciones de densa niebla y visibilidad reducida. Poco después, desapareció del radar y se precipitó en la bahía.

Equipos de rescate de la Guardia Costera de Estados Unidos, junto con unidades de buceo y embarcaciones del condado de Galveston, participaron en las labores de búsqueda. Las autoridades confirmaron que continúan las operaciones para localizar a la persona que aún permanece desaparecida.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportó condiciones adversas en la zona al momento del siniestro, con neblina espesa y escasa visibilidad. Las causas del accidente aún están bajo investigación por parte de las autoridades mexicanas y estadounidenses.

En los últimos años, la Marina de México ha registrado varios accidentes aéreos, principalmente de helicópteros, con pérdidas de personal y equipo. Entre ellos destaca el desplome de un helicóptero Black Hawk en Los Mochis, Sinaloa, en 2022, que dejó 14 marinos fallecidos.

Las autoridades consulares de México en Houston coordinan los trámites correspondientes con las familias de las víctimas.

