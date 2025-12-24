Peligros de las fiestas: Guía para mantener a las mascotas seguras 

Con la temporada de fiestas ya en marcha y los hogares llenos de celebraciones, decoraciones y el acogedor ambiente invernal, Best Friends Animal Society, una organización nacional líder en bienestar animal que trabaja para poner fin al sacrificio de perros y gatos en los albergues de Estados Unidos y llevar al país a ser No-Kill*, recuerda a los dueños de mascotas que tomen algunas precauciones sencillas para ayudar a mantener a sus perros y gatos seguros.

Las reuniones familiares, las plantas tóxicas, los alimentos muy condimentados o grasosos, el alcohol, la decoración brillante e incluso las chimeneas pueden crear peligros inesperados para las mascotas. Sin embargo, con un poco de planificación, la temporada puede seguir siendo alegre para toda la familia. Aquí algunos consejos para mantener a tus mascotas seguras:

Reuniones festivas:

Más invitados significan más ruido, puertas abiertas y comida que puede caer al suelo. Ayuda a que tus mascotas estén tranquilas habilitando una habitación silenciosa donde puedan refugiarse, con su cama, agua y juguetes. Recuerda a las visitas que mantengan puertas y rejas cerradas para evitar que perros y gatos se escapen durante el ajetreo de las fiestas.

Alimentos festivos y alcohol:

Muchos alimentos típicos de esta temporada pueden ser peligrosos o incluso mortales para las mascotas. El chocolate, las uvas y pasas, el xilitol, los platillos grasosos, los huesos y la masa cruda deben mantenerse fuera de su alcance. El alcohol también es altamente tóxico para las mascotas, por lo que las bebidas deben colocarse en lugares seguros durante las celebraciones. Una buena regla es asegurar los botes de basura para que las mascotas curiosas no tengan acceso a los restos de comida.

Plantas festivas tóxicas:

Las plantas decorativas de temporada pueden ser peligrosas si las mascotas se ponen curiosas. El muérdago, el acebo, la amarilis, los lirios, las nochebuenas y algunas variedades de pino pueden causar malestar estomacal o problemas más graves si se ingieren. Opta por alternativas seguras para mascotas o coloca las plantas fuera de su alcance.

Peligros de la decoración:

La decoración festiva suele ser especialmente tentadora para las mascotas, en particular para los gatos curiosos. Las luces, los adornos sueltos, las baterías y los objetos pequeños pueden representar riesgos de asfixia u obstrucción. Asegura el árbol de Navidad para evitar que los gatos lo escalen o lo tiren, por ejemplo, anclándolo con hilo de pescar para que tu “felino escalador en entrenamiento” no lo derribe. Finalmente, coloca los adornos frágiles o comestibles en las ramas más altas y fuera del alcance de las mascotas.

Árbol artificial, menos preocupaciones:

Elige un árbol artificial sin la falsa nieve, pues esta es peligrosa para las mascotas curiosas que suelen morderlo y selecciona un tamaño que no pueda lastimar a tu mascota si decide escalarlo.

Chimeneas, velas y temporada acogedora:

Con la llegada del frío y el uso de chimeneas y velas, aumentan los riesgos de quemaduras e incendios. Utiliza siempre protectores en las chimeneas, no dejes llamas sin supervisión, mantén las menorás y velas fuera del alcance de las mascotas y asegúrate de que no se acuesten demasiado cerca de calefactores u otras fuentes de calor.

Crédito de la foto: Best Friends Animal Society

