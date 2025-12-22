EE. UU. triplica bono de salida: $3,000 por autodeportación

Día a Día News

EEUU–El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) anunció este lunes una modificación significativa en sus políticas de repatriación asistida.

La administración federal ha decidido triplicar el bono económico otorgado a los inmigrantes en situación irregular que opten por la autodeportación, elevando la cifra de $1,000 a $3,000, siempre que el proceso se complete antes del 31 de diciembre de 2025.

Esta medida, descrita por las autoridades como un «incentivo de temporada», busca descongestionar el sistema migratorio y reducir los costos operativos de las deportaciones forzosas. Según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el gobierno no solo entregará el estipendio en efectivo, sino que también cubrirá la totalidad del costo de los boletos aéreos hacia los países de origen.

Alcance y condiciones del programa

El beneficio está dirigido a dos perfiles específicos de la población migrante: aquellos que se encuentran en libertad dentro del territorio estadounidense sin estatus legal y aquellos que, estando bajo custodia de las autoridades migratorias, no presentan antecedentes ni cargos penales pendientes.

La secretaria Noem enfatizó en una entrevista reciente que esta es una oportunidad limitada.

«Queremos facilitar que regresen a casa para las fiestas», afirmó, subrayando que la aplicación de este bono de salida solo será efectiva durante los últimos días del año.

Además, se aclaró que el uso de la vía voluntaria permite a los individuos evitar sanciones civiles permanentes, lo que en teoría deja abierta una posibilidad legal de retorno al país en el futuro, algo que se anula automáticamente tras una deportación judicial.

Digitalización del retorno: CBP Home

Para gestionar este flujo de salidas, el DHS ha centralizado los trámites en la aplicación móvil CBP Home. A través de esta plataforma, los interesados deben registrar sus datos personales y solicitar su repatriación. El sistema está diseñado para agilizar la logística y garantizar que el transporte sea organizado de manera eficiente por el Estado.

El uso de tecnología para procesos de expulsión ha sido una de las prioridades de la actual gestión de Donald Trump, desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, las estadísticas oficiales señalan que aproximadamente 1.9 millones de personas se han acogido a mecanismos de salida voluntaria, de las cuales una parte considerable ha utilizado las herramientas digitales del DHS para coordinar su partida.

El incremento del incentivo económico llega en un momento de alta tensión migratoria, la administración ha sido clara en su objetivo de ejecutar el plan de deportaciones más grande en la historia de la nación, lo que ha generado un clima de incertidumbre en las comunidades migrantes.

Mientras el gobierno presenta el bono de $3,000 como una ayuda humanitaria y financiera para el retorno, diversas organizaciones de derechos humanos lo perciben como una estrategia de presión psicológica ante la amenaza de redadas masivas.

Expertos en migración señalan que, aunque la cifra es atractiva para quienes ya consideraban regresar a sus países, persisten dudas sobre la efectividad de los pagos.

En programas anteriores de menor cuantía, se reportaron retrasos en la entrega de los fondos una vez que el migrante llegaba a su país de destino, lo que ha generado escepticismo entre los beneficiarios potenciales.

Con el cierre del año fiscal y civil a la vuelta de la esquina, el DHS espera que este nuevo monto actúe como un catalizador para reducir la presencia de personas indocumentadas en el territorio, cumpliendo así con una de las promesas centrales de la campaña presidencial.

