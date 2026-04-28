Ciudadanos estadounidenses directamente perjudicados por las políticas extremas de deportación lanzan un nuevo movimiento para defender a sus seres queridos

Imagen Pixabay

Ciudadanos estadounidenses valientes de estados de todo el país se están organizando para contar la verdad sobre cómo las políticas de deportación y detención masivas están perjudicando a sus familias y socavando la estabilidad de sus comunidades.

La reunión en Filadelfia formó parte de un nuevo movimiento de «Estadounidenses Conectados»: ciudadanos estadounidenses directamente afectados por las políticas de inmigración que se han comprometido a compartir sus historias con millones de personas y a detener las políticas de deportación y detención masivas que han devastado a sus familias. Los participantes viajaron a Filadelfia desde California, Florida, Illinois, Iowa, Massachusetts, Michigan, Missouri, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Texas, Washington D. C. y diversas comunidades de Pensilvania, y cada uno compartió historias personales que reflejan cómo estas políticas están afectando a familias y comunidades en todo el país.

Celebrada en el lugar de nacimiento de nuestra nación, al acercarnos al 250 aniversario de los Estados Unidos, la reunión ofreció un marcado contraste entre las políticas de deportación masiva actuales y los valores a los que aspira el país: libertad, estabilidad y unidad familiar.

Las deportaciones y detenciones masivas perjudican directamente a los ciudadanos estadounidenses. Según el Instituto de Política Migratoria, se estima que 14 millones de ciudadanos estadounidenses, titulares de la tarjeta verde y titulares de visas temporales viven en hogares con al menos un inmigrante indocumentado. Además, 4,2 millones de inmigrantes indocumentados están casados ​​con un ciudadano estadounidense o titular de la tarjeta verde, lo que pone de manifiesto hasta qué punto las políticas migratorias afectan directamente a las familias estadounidenses.

Angela , una de las participantes, madre y maestra de Pensilvania , compartió la experiencia de su familia, describiendo cómo su esposo ha sido trasladado a varios centros en tres estados durante los últimos seis meses:

“Mi esposo ha sido trasladado 16 veces, a 11 centros, en los últimos ocho meses, incluso después de ganar nuestro caso. Cada vez que pensamos que estamos más cerca de traerlo a casa, lo trasladan de nuevo. Solo intento mantener a nuestra familia unida, y siento que el sistema nos separa constantemente. Estar aquí este fin de semana me demostró que no estamos solos y que podemos unirnos, organizarnos y hacernos oír.”

Josué , un pastor de Texas , compartió cómo estas políticas están afectando a su congregación, con familias que conoce desde hace años que ahora enfrentan detención y separación, y algunos miembros que actualmente se encuentran bajo custodia del ICE:

“En mi iglesia, estamos viviendo esta realidad. Familias que conozco desde hace años ahora se enfrentan a la detención y la separación, y algunos de nuestros miembros están bajo custodia del ICE. La gente tiene miedo. No saben qué va a pasar después. Pero esta reunión me demostró el poder de la unión, y espero que más personas se animen a unirse a nosotros.”

Nathaly, una maestra de Nueva Jersey , compartió cómo el miedo está afectando a su comunidad escolar, con estudiantes que tienen miedo de asistir a clases:

Lo veo a diario en mis alumnos. Tienen miedo, están preocupados por sus padres y viven con el temor constante de lo que pueda sucederles a sus familias. Algunos ni siquiera saben si su mamá o su papá estarán allí cuando lleguen a casa. Ese miedo los acompaña hasta el aula, afectando su concentración, su asistencia y su capacidad para ser niños plenamente. Asistí a esta reunión porque es necesario que la gente comprenda el impacto real que esto está teniendo en nuestras comunidades, y porque quiero inspirar a otros a alzar la voz, actuar y unirse a este movimiento.

Durante el encuentro en Filadelfia, los participantes participaron en capacitaciones organizativas, sesiones estratégicas y esfuerzos para la creación de coaliciones, diseñados para brindarles las herramientas necesarias para organizarse y actuar en sus comunidades. Los asistentes debatieron sobre cómo dar mayor visibilidad a sus historias en los medios, involucrar a líderes locales y construir redes de defensa sostenidas en todo el país para seguir informando a sus comunidades sobre los peligros y las consecuencias de la aplicación de las leyes de inmigración, y continuar luchando por la justicia para los inmigrantes y sus seres queridos. Como parte del encuentro, los participantes también tomaron parte en una mesa redonda comunitaria moderada por la reconocida periodista Paola Ramos, donde las personas directamente afectadas compartieron su experiencia y reflexionaron sobre el creciente esfuerzo por organizarse y alzar la voz.

“Los ciudadanos estadounidenses están hartos y están alzando la voz porque estas políticas afectan a sus propias familias y comunidades”, declaró Cristina Jiménez, directora de Shared Future . “Se están organizando, fortaleciendo su poder y negándose a guardar silencio mientras sus seres queridos enfrentan la detención y la deportación. Se trata de estadounidenses que defienden con valentía a las personas que les importan y exigen políticas que reflejen la realidad de sus vidas”.

El movimiento está cobrando impulso a medida que más ciudadanos estadounidenses se unen a «Connected Americans» y reconocen el impacto directo de las políticas de inmigración en sus propios hogares y comunidades, y deciden organizarse y tomar medidas.

“Lo que estamos viendo es un movimiento organizado y en auge de personas que están transformando sus experiencias personales en acciones colectivas”, afirmó Greisa Martínez Rosas, directora ejecutiva de United We Dream . “Las familias no solo alzan la voz, sino que están construyendo la infraestructura necesaria para impulsar el cambio en sus comunidades y en todo el país”.

Compartir esta nota