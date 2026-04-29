California sube salario mínimo y amplía brecha salarial en EE.UU.

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EEUU–El salario mínimo en Estados Unidos continúa mostrando diferencias marcadas entre estados en 2026, en un sistema donde cada jurisdicción puede fijar sus propios montos por encima del piso federal, establecido en 7.25 dólares por hora.

Este valor base se aplica en estados que no cuentan con legislación propia, como Alabama, Mississippi, Carolina del Sur, Tennessee y Luisiana. Sin embargo, en gran parte del país, las autoridades locales han optado por establecer salarios más altos, ajustados al costo de vida y a las dinámicas económicas regionales.

Entre los estados con mayores ingresos mínimos destacan California y Washington, donde los trabajadores perciben más de 16 dólares por hora. Washington encabeza la lista con 17.13 dólares, mientras que California fijó su salario mínimo en 16.90 dólares por hora para 2026.

Otros estados también presentan variaciones relevantes. En Oregon, el salario oscila entre 14.05 y 16.30 dólares según la zona. En Nueva York, alcanza los 17.00 dólares en la ciudad de Nueva York y 16.00 en el resto del estado. Por su parte, Massachusetts mantiene un mínimo de 15.00 dólares por hora, con un mecanismo que lo ajusta automáticamente si cambia el nivel federal.

Incluso dentro de algunos estados existen diferencias adicionales, ya que ciudades y condados pueden fijar salarios superiores. Este tipo de ajustes responde a condiciones locales como el costo de vida o la demanda laboral.

En territorios como Puerto Rico, el salario mínimo se ubica en 10.50 dólares por hora, con pagos adicionales en ciertos casos. En Alaska, está previsto un incremento a 14.00 dólares por hora a partir de julio de 2026.

Impacto del ajuste en California

Desde mayo de 2026, California aplica su nuevo salario mínimo de 16.90 dólares como base para diversos sectores, incluida la construcción. No obstante, los ingresos reales en esta industria pueden variar ampliamente según factores como la experiencia, la especialización, el tipo de proyecto y la ubicación.

En muchos casos, los trabajadores reciben salarios superiores al mínimo debido a convenios sindicales o a la alta demanda en zonas urbanas. Estimaciones del mercado laboral sitúan los ingresos anuales desde unos 25,000 dólares en puestos iniciales hasta más de 75,000 en trabajos especializados.

La normativa estatal también establece pagos adicionales por horas extra: tiempo y medio al superar las ocho horas diarias o cuarenta semanales, y doble pago cuando se exceden las doce horas en un solo día. Además, exige que todos los empleados reciban al menos el salario mínimo vigente, sin importar su estatus migratorio.

El sistema también contempla excepciones en algunos estados. En Hawái, ciertos trabajadores con altos ingresos quedan fuera de algunas regulaciones, mientras que en Montana se permite un salario menor en pequeños negocios con ventas limitadas.

Estados como Texas y Oklahoma aplican directamente el salario federal, mientras que en Pennsylvania la cobertura depende del tamaño de la empresa.

Por otro lado, varias jurisdicciones han adoptado mecanismos de ajuste automático vinculados al costo de vida. Michigan prevé elevar su salario mínimo a 15.00 dólares en 2027, y estados como Connecticut y Arizona realizan incrementos periódicos.

La diferencia entre los estados con salarios más altos y aquellos que mantienen el mínimo federal supera los 10 dólares por hora, reflejando un mercado laboral con reglas y condiciones distintas según la región.

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