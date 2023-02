Escucha este artículo Escucha este artículo

Lograr un crédito ‘saludable’ es como la construcción de un edificio, puede tomar tiempo y debe hacerse sobre decisiones sólidas. Para ayudarte a entender cómo se establece el crédito y lo que realmente toman en consideración las agencias crediticias, Chase comparte los mitos y las realidades de lo que importa para el puntaje de crédito.

El puntaje de crédito es determinado por las agencias de informe de crédito (credit bureau, en inglés) y cada vez que solicitas un crédito, los bancos verifican tu puntaje para decidir si aprueban tu solicitud, cuánto pueden ofrecerte, y qué tipo de interés pagarás.

Varios factores influyen en tu puntaje de crédito y es posible que te sorprenda qué comportamientos financieros e información realmente marcan la diferencia. Primero, es importante conocer la diferencia entre tu puntaje de crédito y tu informe de crédito.

Tu puntaje de crédito se basa en los elementos que se encuentran en tu informe de crédito, similar a cómo se basan las calificaciones en las tareas de la escuela.

¿Comenzando a establecerte tu crédito? Mitos sobre lo que realmente importa para tu puntaje



Hay 4 cosas que podrías pensar que importan, pero no, y 5 cosas que realmente importan:

Mito (Lo que se piensa que podría importar, pero tradicionalmente no importa)

Historial de empleo: las agencias de crédito pueden monitorear tu empleo, pero esa información no afecta tu puntaje de crédito. Que tengas o no un empleo puede afectar tu capacidad de obtener crédito (como un préstamo o una tarjeta de crédito), pero no es un reglón que determine el número.



Cuánto dinero tienes en tu cuenta de ahorros. Tu puntaje de crédito se basa únicamente en tu historial de crédito. El saldo de tu cuenta bancaria no forma parte de tu historial de crédito.



Tu edad: tu fecha de nacimiento puede estar en tu informe de crédito, pero no forma parte del cálculo de tu puntaje de crédito.



Dónde vives: tu ubicación no afecta tu puntaje de crédito. Tu historial de pagos sí. Realidad (lo que tradicionalmente importa)

Pagar a tiempo. “Paga todas tus facturas a tiempo, siempre”. Esta es la regla de oro del crédito. Lamentablemente, un pago atrasado puede afectar significativamente tu puntaje; incluso las personas con ingresos altos tienen dificultades con esto.

Cómo utilizas tu crédito: el saldo de tus cuentas en relación con tus límites de crédito marca una diferencia en tu informe de crédito. Cuanto más cerca estés de llegar al límite, peor será el efecto. Lo ideal es que mantengas esta proporción en un 30% o menos. Lo que significa que si tienes un límite de crédito de $1,000, un saldo mayor que $300 empezará a reducir tu puntaje.

Cuánto hace que tienes crédito. Se llama historial de crédito por un motivo. Cuanto más atrás en tu historial puedas demostrar que pagas tus deudas regularmente, mejor será tu puntaje en el futuro. Las generaciones ‘más jóvenes’ cada vez tienen más claro este principio ya que según reveló la reciente encuesta Chase Digital Banking Attitudes Study (Estudio de Chase sobre actitudes de banca digital) más del 70% de los Millennials y la Generación X monitorear su crédito con regularidad desde sus aplicaciones bancarias.

Nuevas cuentas y verificaciones de crédito. Abrir cuentas nuevas (o intentar hacerlo) en un período corto es una señal de alerta para un prestamista. Puede indicar que estás planificando hacer una compra compulsiva. Si estás planeando solicitar una hipoteca u otro préstamo donde tu puntaje de crédito determine tu tasa de interés, intenta evitar solicitar una nueva tarjeta de crédito dentro de 3 a 6 meses.

·La cantidad y el tipo de cuentas. Tener un préstamo estudiantil o un préstamo para vehículo se ve mejor (siempre que no tengas pagos atrasados) porque implica que eres lo suficientemente responsable como para ir a la universidad y cuidar un vehículo. Además, las cosas que el crédito te ha comprado tienden a durar más que un préstamo, lo que lo convierte en una buena deuda.

La deuda de tarjeta de crédito no favorece tanto, especialmente un montón de tarjetas de tiendas llevadas al límite. Actualmente puedes monitorear tu crédito regularmente y desde aplicaciones móviles. Incluso, hay herramientas gratuitas como Chase Credit Journey para administrar y proteger tu salud crediticia sin tener que ser cliente del banco

156 total views, 156 views today

Compartir esta nota