¿Cómo aprendí a defender mi salud mental y honrar mis raíces latinas?

Por Luis Tun

Cada año, cuando llega mayo y la gente celebra el Mes de la Concientización sobre la Salud Mental, la experiencia me afecta de forma diferente. Hasta hace unos años, no me sentía cómoda hablando de salud mental ni pidiendo ayuda si estaba pasando por un momento difícil. Como latina de primera generación, crecí en el condado de Ventura en un hogar donde rara vez se hablaba de salud mental, o incluso nunca. En nuestra comunidad, las dificultades con la salud mental suelen quedar eclipsadas por la necesidad de centrarse en la supervivencia, la estabilidad financiera y el bienestar físico. Cuando se hablaba de salud mental, a veces se desestimaba por vergonzoso o demasiado dramático.

Durante mi tercer año de universidad, me diagnosticaron síndrome del intestino irritable (SII), una afección que se agravó por la ansiedad y el estrés constantes que experimentaba. Como estudiante latino de primera generación en la USC y el primero de mi familia en ir a la universidad, me esforcé al máximo, esforzándome por superar mis expectativas y aprovechar al máximo las oportunidades que se me brindaban. Al crecer con bajos ingresos en un hogar de inmigrantes, la presión por tener éxito y mantener a mi familia siempre estuvo presente. A menudo sacrificaba mi propio bienestar en la búsqueda del éxito académico y profesional.

En muchos hogares latinos, la salud mental suele verse como algo secundario frente a las preocupaciones por la salud física. Obstáculos tangibles como conseguir comida y alojamiento prevalecen sobre dificultades invisibles como la ansiedad o la depresión. Sin embargo, mis propios problemas de salud finalmente llegaron a un punto crítico, obligándome a hacer cambios cruciales en mi estilo de vida. Me di cuenta de que cuidar mi salud mental era tan esencial como cuidar mi bienestar físico, emocional y espiritual. Empecé a ir a terapia, cambié mi dieta, prioricé el movimiento y aprendí a establecer límites que protegían mi paz. En el camino, recibí el apoyo de mentores, amigos y mi terapeuta, personas que me ayudaron a ver que la sanación es posible y que no tenía que atravesarla sola.

Hoy me siento más cómoda hablando abiertamente sobre mi salud mental porque quiero que otras personas de color de primera generación y de bajos recursos, especialmente los latinos, sepan que no están solos. Quiero que tengan las herramientas y el conocimiento para afrontar la presión y la ansiedad que conlleva ser los primeros en sus familias en romper barreras y, al mismo tiempo, cuidarse.

Pero vivimos en un mundo que aún lidia con cómo hablar de salud mental y qué hacer al respecto. Por eso estoy tan agradecido de ser uno de los jóvenes que asesora la Iniciativa de Salud Conductual para Niños y Jóvenes de California , una iniciativa multimillonaria de cinco años que está transformando la atención de la salud conductual para niños, jóvenes y familias en todo el estado.

A través de mi trabajo en el Consejo de Jóvenes y Adultos Jóvenes, contribuyo a la campaña Vive Más Allá , una iniciativa estatal para reducir el estigma y promover la sanación en torno a la salud mental, las experiencias adversas en la infancia (ACE) y el estrés tóxico. Abogo por el contenido bilingüe y por romper el estigma en torno a la salud mental en las comunidades latinas. Ya sea mediante la creación de contenido, el diseño o la dirección visual de nuestras estrategias de marketing, trabajo para asegurar que nuestro mensaje sea accesible y culturalmente relevante. Esta labor es crucial porque las voces latinas a menudo son ignoradas en sectores importantes como la salud y la educación. He visto el impacto de primera mano: proporcionar recursos bilingües garantiza que más jóvenes como yo puedan acceder al apoyo que necesitan.

A través de este trabajo, he aprendido que, independientemente de lo diferentes que sean nuestros orígenes o experiencias, la salud mental nos afecta a todos; es un componente clave de nuestra salud general. Incluso podría ser algo que une a las personas.

Para mí, ha sido una oportunidad de crecer personal y profesionalmente y un recordatorio de que nadie tiene que sufrir solo.

