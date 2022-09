Con categórico triunfo peruano en Cuadrangular Femenino, se inició Campeonato Mundial de Fútbol 7 en Miraflores

Escucha este artículo Escucha este artículo

Fotos Marco Touzett Luna l Periodista de Perú

Con una contundente victoria de la Selección Femenina Peruana por 4 goles a 1 contra su similar de Chile, se inauguró el Campeonato Mundial de Fútbol 7 en el Complejo Deportivo Municipal “Niño Héroe Manuel Bonilla”.



La actividad inaugural contó con la presencia de directivos de la Federación Internacional de Fútbol 7 IFA 7 así como de dirigentes de los países participantes y representantes de la Municipalidad de Miraflores.



Previamente, durante el partido inaugural del Cuadrangular Femenino, la selección de Costa Rica empató a tres goles por lado contra su similar de Venezuela, en una gran remontada tras ir perdiendo por tres a cero al final de la primera etapa.



El Campeonato Mundial de Fútbol 7 continuará hoy en la categoría femenina con los encuentros Chile vs. Venezuela a las 3:00 pm. y Perú vs. Costa Rica a las 5:00 pm. Posteriormente, será el debut de la categoría masculina con los partidos Ecuador vs. El Salvador a las 7:00 pm. y Perú vs. México a las 9:00 pm.



El Subgerente de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Miraflores, Jaime Rozeznic destacó que el certamen mundial se realice en nuestro distrito, ratificando ser sede de campeonatos deportivos de nivel mundial. Asimismo, puso en relieve el nivel de organización del certamen y el ambiente de camaradería deportiva entre los deportistas de las diversas naciones participantes.



La Copa Mundial de Fútbol 7 cuenta con la participación de los seleccionados masculinos de Perú, Chile, Venezuela, Ecuador, Colombia, México, El Salvador y Costa Rica. La final del campeonato será el viernes 30. Miraflores promueve el deporte.

