Crece el Swell y las Mujeres Sobresalen en el Tercer Día del ISA World Surfing Games

Un mar perfecto con olas de 3 a 4 pies recibió a las mujeres del ISA World Surfing Games 2022 en su debut en el tercer día de competición.

La australiana Sophie McCulloch marcó el ritmo en la Ronda Principal 1 y continuo con el total del heat más alto del día (16,43) en la Segunda Ronda. La semifinalista del Vans US Open of Surfing 2022 está disfrutando de representar a su país por primera vez desde el ISA World Juniors 2015.

«Cuando me pidieron que viniera con el equipo de Australia no lo dude. Tenemos muy buena onda y me siento honrada de formar parte», dijo McCulloch.

Dos potentes giros de back fueron suficientes para que la novata del año de la WSL Championship Tour (CT), Gabriela Bryan (EE.UU.), obtuviera un 9,00, la puntuación más alta del día en una sola ola. Bryan, la única surfista femenina del CT en el sorteo que superó el corte de mitad de temporada de la WSL, demostró que tiene lo que se necesita para respaldar su medalla de oro del Mundial Junior de la ISA del 2019 ganada aquí en Huntington Beach.

Otros ex medallistas de oro del Mundial Junior de la ISA también lograron importantes victorias en las series de la Ronda Principal 2, incluyendo a Rachel Presti (GER), Vahine Fierro (FRA), Mahina Maeda (JPN) y Tessa Thyssen (FRA).

Aunque todavía no se han disputado eliminatorias, las diez atletas olímpicas de Tokio 2020 estaban contentas de pasar a la Ronda Principal 3.

La atleta olímpica Anat Lelior vuelve a sentirse como una niña

Cuando Anat Lelior (ISR) entro al agua en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no se dio cuenta de que estaba lesionada, ni era consciente del tiempo que tardaría en volver a la competición internacional. Sin embargo, la joven de 22 años agradece la experiencia.

«Volver a competir es divertido. Me siento como una niña de nuevo, como una grom», dijo. «Creo que sólo ha sido bueno. Tengo ganas de que llegue el 2024 y de seguir con mi carrera de surfista porque confío en mí. Representar a Israel hasta el final. Hasta ahora, todo bien».

La comunidad del surf muestra su amor y apoyo a Ucrania

Los seis surfistas y los tres integrantes del equipo de Ucrania tienen cada uno una historia diferente de su increíble viaje a Huntington Beach, pero un tema es común, están extremadamente agradecidos de estar presentes y de poder hablar en nombre de su nación devastada por la guerra. A su vez, la comunidad internacional del surf se siente honrada de poder mostrar su apoyo.

Nina Zavodchykova reside en la pequeña ciudad de Slavutych, en el norte de Ucrania, que fue invadida en marzo. La muestra de apoyo durante la Ceremonia de Apertura fue abrumadora para ella.

«Cuando Ucrania subió al escenario en la ceremonia de apertura, de repente todo el mundo se puso de pie. Era tan fuerte, todo el mundo aplaudía con tanta fuerza», compartió Zavodchykova. «Fue tan emocionante que literalmente lloré de gratitud. Es simplemente increíble».

El Presidente de la ISA, Fernando Aguerre, dijo:

«La comunidad internacional del surf es enorme y abarca todas las partes del globo, pero no importa de dónde seamos, ni el color de nuestra piel, ni el idioma que hablemos, ni la religión que sigamos, somos una familia. Estamos unidos por nuestra pasión por el océano.

«Cuando un miembro de una familia sufre, los demás miembros también lo sienten. Las increíble muestra de apoyo a Ucrania por parte de todos los equipos son una prueba de ello, al igual que el dolor que todos sentimos esta semana tras la devastadora pérdida de nuestro hermano Kalani David. Llevaremos ese sentimiento durante toda la competición de esta semana.

«Ha sido increíble el nivel de las mujeres en su primer día de competición. El resto de la semana nos depara mucha más acción y emoción con el enorme objetivo de la clasificación olímpica en juego».

