Condenan a 66 años de prisión a hombre por feminicidio y violación de una menor en La Campanera

ElSalvador–El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, sentenció a Edwin Mauricio Alvarado Lazo a 66 años de prisión por los delitos de feminicidio agravado y violación de una menor en el municipio de Soyapango, San Salvador.

Según la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron el 10 de octubre de 2023 en el reparto La Campanera. Alvarado Lazo interceptó a la menor, identificada como Melissa H., cuando esta se dirigía a un parque cercano para jugar.

Mediante engaños, la llevó a su vivienda, donde la agredió sexualmente y le quitó la vida. Posteriormente, abandonó el cuerpo de la víctima en un saco cerca de una zona verde en la misma localidad.

El cuerpo de la menor fue encontrado el 11 de octubre de 2023, un día después de que sus familiares la reportaran como desaparecida. La rápida intervención de las autoridades permitió la captura de Alvarado Lazo ese mismo día.

La FGR presentó pruebas contundentes que demostraron la responsabilidad del acusado en los crímenes. El tribunal determinó una pena de 50 años de prisión por feminicidio agravado y 16 años adicionales por violación en menor e incapaz, sumando un total de 66 años de cárcel.

Este caso ha conmocionado a la comunidad de La Campanera, donde la víctima residía junto a su madre y su hermano. Las autoridades reiteraron su compromiso con la justicia y la protección de los derechos de las mujeres y niñas, destacando la importancia de combatir la violencia de género en el país.

La sentencia refleja la gravedad de los delitos cometidos y busca enviar un mensaje claro contra la impunidad en casos de violencia contra las mujeres.

