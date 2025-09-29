Fallece el empresario de transporte, Catalino Miranda

Día a Día News

ElSalvador–Catalino Miranda, empresario del transporte público, falleció este lunes debido a complicaciones de salud derivadas de un cáncer avanzado, según confirmó su abogado, Rolando Aparicio. Miranda, de 66 años, enfrentaba problemas crónicos, incluyendo insuficiencia renal y metástasis pulmonar, que se agravaron durante su reclusión.

Detenido en marzo de 2022 por incrementar ilegalmente el pasaje en las rutas 42 y 152, y por obstrucción de la vía pública, Miranda fue condenado en mayo de 2023 a tres años de prisión por desórdenes públicos y cobro excesivo, tras admitir su responsabilidad en un juicio abreviado. También enfrentaba cargos por falsedad material y falsedad ideológica, relacionados con presuntas irregularidades financieras.

El 3 de septiembre de 2025, el Juzgado Cuarto de Instrucción le otorgó medidas sustitutivas a la detención debido a su delicado estado de salud, permitiéndole salir del penal de Mariona. Sin embargo, tras una breve mejoría, su condición se deterioró, y falleció tras una semana hospitalizado bajo sedación.

Con su muerte, los procesos penales en su contra quedarán sobreseídos. El Ministerio de Obras Públicas había iniciado un proceso para retirarle la concesión de las rutas, que fueron reasignadas a la ruta 40.

