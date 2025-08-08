Confirman dos muertes por ahogamiento en playas privadas durante vacaciones

Día a Día News

ElSalvador–El director de la Dirección General de Protección Civil, Luis Amaya, informó este jueves que dos personas murieron ahogadas en las últimas 24 horas mientras se encontraban en zonas turísticas privadas.

Hasta el 5 de agosto, las autoridades no habían reportado víctimas por asfixia por inmersión durante el período vacacional. Sin embargo, el panorama cambió el miércoles con la confirmación de dos fallecimientos: uno en una playa del oriente del país y otro en una laguna del centro.

El primer caso ocurrió en playas Negras, en el departamento de La Unión. Según Amaya, la víctima se encontraba departiendo en un rancho privado cuando ingresó al mar en un momento inadecuado. Aunque fue rescatado con vida y trasladado a un centro asistencial, murió en el trayecto.

“La persona ingresó al agua cuando no era seguro hacerlo, en un rancho privado. En playas públicas no hemos tenido ni un solo fallecido por inmersión”, precisó el funcionario.

El segundo hecho tuvo lugar en la laguna de Apastepeque, en el departamento de San Vicente. De acuerdo con la información oficial, la persona estaba bajo los efectos del alcohol y desatendió las recomendaciones de no ingresar al agua.

Pese a la advertencia del personal en la zona, el turista entró a la laguna y poco después sufrió un paro cardíaco. Fue llevado a un hospital, pero falleció antes de recibir atención médica.

“Esos son los dos hechos lamentables que estamos reportando en este período vacacional. En todas las playas públicas no hemos tenido incidentes que lamentar”, recalcó Amaya.

Además, el titular de Protección Civil confirmó que entre el 1 y 6 de agosto se registraron 19 muertes por accidentes de tránsito. Con los dos fallecimientos por ahogamiento, el número total de víctimas durante el feriado asciende a 21.

