Consejos para declarar tus impuestos independientemente de tu situación migratoria

Cada temporada de impuestos trae muchas dudas, especialmente si eres inmigrante y aún no has formalizado tu estatus migratorio en Estados Unidos. Ya sea que te hayas mudado recientemente a los Estados Unidos o hace mucho tiempo atrás, si has percibido algún tipo de ingreso, en efectivo o en cheque, debes reportarlo al IRS independientemente de tu estatus migratorio. TurboTax quiere guiar a los contribuyentes con una lista de preguntas frecuentes para que puedan declarar impuestos y tomar decisiones informada que les beneficie a ellos y sus familiares.

· No he formalizado mi estatus migratorio en los Estados Unidos. ¿Me afectaría de manera negativa declarar impuestos? Puedes declarar tus impuestos correctamente y a tiempo. El Código de Rentas Internas (IRS) establece que la información en tu declaración de impuestos debe permanecer confidencial y no debe ser compartida con nadie, incluyendo algunas entidades gubernamentales, salvo en algunas excepciones. Siguiendo los principios establecidos en esta ley, la Carta de los Derechos del Contribuyente también establece que cada contribuyente, sin importar su situación de inmigración, tiene derecho a la privacidad. Esto significa que cuando declaras tus impuestos, el Servicio de Rentas Internas (IRS) no investigará más de lo necesario.

· ¿Qué pasos debo dar para poder declarar mis impuestos sin un número de seguro social? El IRS requiere que cada declaración de impuestos se presente con un número de identificación personal. Pero ¿qué tal si no eres elegible para obtener un número de seguro social? Desde 1996 el IRS ha estado emitiendo un número de identificación personal para impuestos (ITINs) para que las personas que no son elegibles para obtener un número de seguro social puedan declarar sus impuestos. Este número se solicita a través del formulario W-7, el cual toma aproximadamente entre 6-10 semanas en ser procesado. Si aún no cuentas con tu ITIN, no te preocupes, el IRS te permite enviar tu declaración de impuestos simultáneamente con tu formulario W-7, junto con la documentación que confirma tu identidad.

· Beneficios tributarios para un persona sin número de seguro social que declara impuestos:

o Hay algunos créditos tributarios de los que te puedes beneficiar sin importar tu situación migratoria. Por ejemplo, para el año fiscal 2021, el Crédito tributario por hijos (CTC, por sus siglas en inglés) tiene un valor de hasta $3,000 por cada hijo que califique mayor de 6 años y hasta $3,600 por cada hijo menor de 6 años que califique. Las familias con hijos de 17 años o menos son elegibles para este crédito. Además, todo el crédito es totalmente reembolsable para el 2021. Un crédito tributario reembolsable puede darte un reembolso de impuestos incluso si no debes nada de impuestos.

o Tu crédito tributario por hijos y tu reembolso pueden ser menores cuando presentes tu declaración de impuestos. Aunque este crédito requiere que el hijo calificado tenga un número de seguro social, tú como contribuyente puedes reclamarlo, aunque no seas elegible para obtener un número de seguro social, siempre y cuando hayas obtenido un Número de Identificación del Contribuyente (ITIN) dado por el IRS antes de la fecha límite para declarar tus impuestos.

o Dos créditos de los cuales te puedes beneficiar, incluso si ni tú ni tu dependiente son elegibles para obtener un número de seguro social, son el nuevo crédito para otros dependientes de hasta $500 y el crédito de oportunidad americana, que es de hasta $2,500 por estudiante elegible. Necesitas tener un ITIN para reclamar estos créditos.

o Si tienes la intención de comenzar un proceso de naturalización para convertirte en un residente permanente, uno de los requisitos es poder demostrar que durante un periodo determinado por la ley de inmigración has sido una persona de buen carácter moral. Una de las formas de comprobar que cumples con dicho requisito es mostrando evidencia de que has declarado tus impuestos correctamente y a tiempo.

· ¿Qué pasa si trabajas por cuenta propia y tienes tu propio negocio? Es importante que mantengas registros que reflejen tus ingresos y gastos durante el año. TurboTax Self-Employed te hará preguntas sencillas acerca de ti y de tu negocio, y te ayudará a encontrar las deducciones específicas para tu industria que te mereces y podrás declarar con total confianza.

