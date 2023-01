¿COVID-19 te obligó a cambiar de carrera? Aquí hay 5 consejos

Escucha este artículo Escucha este artículo

Es la pandemia que trajo más que enfermedad.

En todo Estados Unidos, millones de personas han perdido sus trabajos debido a que los cierres por el COVID-19 llevaron a la economía a una recesión. Para los que quedan desempleados, desde trabajadores por hora hasta profesionales, es un golpe tanto para el bolsillo como para la psique.

“Las identidades mismas de las personas a menudo están ligadas a sus trabajos y carreras”, dice Kimberly Roush, fundadora de All-Star Executive Coaching y coautora de Who Are You… When You Are Big?

“En una situación como esta, ha perdido su trabajo, su título, su cheque de pago y se pregunta quién es y adónde irá desde aquí”.

Roush se especializa en entrenar a ejecutivos de nivel C y recientemente lanzó una versión nacional de un programa de entrenamiento grupal de 12 horas para ejecutivos en transición que ha llevado a cabo en California desde la recesión de 2008. Ella ofrece estos consejos para volver a encarrilar las carreras:

Llorar, pero no por mucho tiempo. Es natural tomarse unos días para reagruparse después de la conmoción inicial de tener una carrera torpedeada. Pero entonces es hora de dejar atrás esos malos sentimientos y seguir adelante. “Pasar el rato en un lugar oscuro no te servirá”, dice Roush. “Te chupa la energía y le quita la energía a todos los que te encuentras”.

Transforma esta transición en una experiencia positiva. A pesar del golpe que la situación le asestó a su carrera y a su autoestima, puede ser una oportunidad para redefinir el éxito en sus propios términos, así como una oportunidad para sacar su carrera del piloto automático y hacer que se mueva en una dirección que le brinde más satisfacción. , dice Roush. “La ciencia ha demostrado que no podemos ser ingeniosos, creativos e innovadores cuando estamos en un estado emocional negativo”, dice Roush. “Concéntrese en lo que es bueno y correcto de esta situación”.

Haga un balance de su situación financiera. Deberá recortar gastos innecesarios y es posible que deba aprovechar sus ahorros, pero con un poco de suerte puede evitar un desastre financiero, dice Roush, quien también tiene experiencia en contabilidad. “Este es un momento excelente para analizar sus gastos, hacer una planificación que se ha retrasado mucho y preparar un presupuesto formal”, dice. “Hay muchas cosas que puedes controlar aquí que te darán tranquilidad y te posicionarán aún mejor para el futuro”

Amplíe su red y utilícela. La mayoría de los trabajos vienen a través de la creación de redes, así que comience a hacer esas conexiones de inmediato. “Su red no es solo todas las personas con las que ha trabajado en el pasado”, dice Roush. “Son sus clientes, sus proveedores, sus familiares, sus vecinos, sus compañeros mamás y papás futbolistas, los miembros de su iglesia o compañeros voluntarios. Nunca se sabe de dónde vendrá su liderazgo para su próximo gran trabajo”.

Crea una estructura para tu día. Como has perdido tu rutina diaria, crea una nueva. Establezca objetivos para cada día o cada semana, como conectarse con 15 personas en su red cada semana o agregar dos nuevas conexiones de LinkedIn cada día. Pero permítase un tiempo de inactividad también, dice Roush. No deje que la búsqueda de empleo se vuelva agotadora.

“Si mantienes la cabeza en el juego y haces el trabajo, volverás a encontrar un trabajo significativo, probablemente en una mejor posición que la última en la que estabas”, dice Roush. “Solo mantén el ánimo alto, mantente positivo y, por más difícil que parezca, disfruta el viaje”.

