La montaña que todos estamos intentando subir

Por Ismael Cala / Fotografía Pixabay
Estamos llegando a la semana final del Giro de Italia y, como sucede cada año, millones de personas observan a ciclistas atravesando montañas, lluvia, agotamiento y kilómetros que parecen interminables. Desde afuera, puede parecer únicamente una competencia deportiva, pero mientras veía las etapas más difíciles, sentía que había algo profundamente humano escondido en cada ascenso y pensaba que, de alguna manera, todos estamos atravesando nuestro propio Giro interior.
Hay etapas de la vida donde sentimos que avanzamos con facilidad y otras donde cada paso parece exigir una fuerza que no sabíamos que teníamos. Existen momentos donde el cuerpo, la mente y el espíritu se cansan al mismo tiempo y, aun así, algo dentro de nosotros insiste en seguir.
Quizás una de las grandes enseñanzas de estas competencias es entender que nadie sostiene
un recorrido largo únicamente desde la motivación. Llega un punto donde el entusiasmo
desaparece y lo único que queda es la decisión profunda de continuar.
Y eso también ocurre en la vida.
Hay personas atravesando duelos silenciosos, cambios inesperados, pérdidas emocionales o
procesos de reconstrucción personal que nadie alcanza a dimensionar, otras que sonríen
mientras internamente están intentando no rendirse y otras que siguen avanzando aun
cuando sienten que la montaña emocional que tienen enfrente parece demasiado grande.
Vivimos en una sociedad que muchas veces celebra únicamente al ganador, pero pocas
veces honra la resistencia cotidiana de quienes siguen adelante en medio de la
incertidumbre. El ciclismo tiene además una paradoja maravillosa: aunque cada corredor
compite individualmente, ninguno llega lejos completamente solo. Siempre hay equipos,
apoyo, estrategia y compañía sosteniendo el recorrido y, tal vez, la vida también intenta
enseñarnos que la fortaleza no consiste en cargarlo todo sin ayuda, sino en permitirnos
acompañar y ser acompañados.
Con el tiempo comprendemos que las montañas más importantes no están afuera, sino
dentro de nosotros. Son esos pensamientos que debemos transformar, esos miedos que
necesitamos atravesar y esas versiones antiguas que debemos dejar atrás para seguir
evolucionando. Porque, al final, cada ascenso termina revelándonos que nunca volvemos a
ser los mismos después de subir aquello que un día creíamos imposible.
Tal vez la vida no nos está preguntando qué tan rápido llegamos, sino cuánto amor,
conciencia y verdad somos capaces de descubrir mientras atravesamos el recorrido.
Dios es amor, hágase el milagro.