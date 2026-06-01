El pueblo salvadoreño emite nuevo mensaje

Lic. Carlos Huezo / Sociólogo

Recientemente hemos conocido los datos de la última encuesta Cid Gallup, dónde la población salvadoreña, reconoce y endosa la confianza al actual mandatario Bukele, con una ponderación histórica, rompiendo paradigmas, rompiendo lo mítico que «el poder tiende a desgastar» lo he dicho públicamente a excepción del Presidente Bukele donde tiene una nota más alta desde su llegada en el año 2019 un indicativo histórico que también llena de responsabilidad al mandatario y su equipo.

Ponderando un 93% para el mandatario y evidenciando el tema de seguridad, educación y turismo con alto índice de aprobación.

La nueva forma de hacer política, deja sin chance a la vieja clase política que goza del repudio colosal de la población salvadoreña, según las mediciones dónde ha externado su postura dicha población.

Los hechos se imponen a narrativas sin fundamentos y dato mata relato, el pueblo inteligente, respaldando y acompañando la refundación de este nuevo El Salvador.

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