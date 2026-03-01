Proyecto de agua potable beneficiará a más de 3,000 habitantes de la zona rural de Texistepeque

El acceso al agua potable será pronto una realidad para más de 3,000 habitantes de los caseríos Brisas de Guajoyo, Piletas y Chichipate, en el distrito de Texistepeque, Santa Ana Norte, gracias al proyecto en ejecución dirigido por la Dirección de Obras Municipales.

La primera fase consistió en la perforación de un pozo de más de 225 metros de profundidad, con un revestimiento de 10 pulgadas de diámetro.

En la fase actual, se instalará una bomba sumergible para extraer el agua y trasladarla hacia una planta de tratamiento donde será purificada.

Posteriormente, el recurso se almacenará en una cisterna y se impulsará a través de un sistema de bombeo y una red de tuberías hacia un tanque que será construido en el cerro de la hacienda Los Mangos, ubicado a dos kilómetros del pozo. Desde este punto, el sistema permitirá distribuir el servicio por gravedad a las familias beneficiadas.

La obra incorpora también una subestación eléctrica de 25 kVA, junto a un tendido eléctrico de más de 400 metros con sus respectivas estructuras y herrajes, cumpliendo con la normativa de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), así como el cerramiento del área con malla ciclón para protección del sistema.

Este es el segundo sistema de agua potable que la DOM desarrolla en Texistepeque. El primero ya fue entregado en los caseríos Santa Elena, Santo Tomás, El Matazano y Los Marroquines.

El sistema actualmente en ejecución beneficiará a las familias de la colonia Las Brisas de Guajoyo, mientras en la zona, avanza en otros dos proyectos en el cantón San José Capulín, Santa Rosa Guachipilín y en Masahuat.

A estas obras se suma un sistema finalizado en el cantón La Arenera, en El Porvenir, y otro que continúa en desarrollo en Santiago de la Frontera, municipio de Santa Ana Oeste para totalizar seis sistemas de agua potable en el departamento occidental.

A nivel departamental, la DOM ejecuta más de 45 proyectos de bien social, entre los que destaca 27 obras entregadas:

• 1 mercado municipal en Chalchuapa.

• 6 centros escolares: dos en Chalchuapa, dos en el distrito de Santa Ana, uno en El Congo y uno en Santa Rosa Guachipilín.

• 12 proyectos viales que suman más de 21 kilómetros de calles renovadas en zonas urbanas y rurales de distritos con superficie de asfalto, concreto hidráulico y adoquín.

• 1 polideportivo en El Congo

• 2 sistemas de agua en los distritos de El Porvenir y Texistepeque.

• 2 Centros de Atención a la Primera Infancia (CAPI) en el distrito de Santa Ana.

