Cuando lo inesperado llega

No importa cuántos planes trazamos, cuántos calendarios llenamos o cuántos pasos seguimos al pie de la letra. La vida —con su carácter impredecible— siempre se reserva el derecho de sorprendernos. A veces con alegría, y otras, con giros inesperados que ponen a prueba nuestra estabilidad emocional, nuestra calma y nuestra actitud.

Un corte de energía masivo, como el ocurrido la semana pasada en la península ibérica, es solo un ejemplo de lo vulnerables que podemos ser ante lo imprevisto. De un momento a otro, miles de personas quedaron sin electricidad, sin señal de internet, sin transporte y, sobre todo, sin certezas. ¿Qué hacer cuando el control se nos escapa como agua entre los dedos?

Aquí entra en juego un tipo de inteligencia que no siempre se enseña en las escuelas: la inteligencia emocional. La capacidad de detenernos, observar lo que sentimos y responder con consciencia, no con impulso. Es fácil mantenerse centrado cuando todo fluye; el verdadero desafío es hacerlo cuando algo se rompe, se cae o simplemente no sale como lo esperábamos.

No podemos evitar los apagones de la vida, pero sí podemos aprender a atravesarlos con herramientas internas que amortigüen el impacto. ¿Cuáles? La resiliencia, por ejemplo. La flexibilidad ante los cambios. La meditación como ancla. La respiración consciente como refugio. La aceptación como acto de poder.

El mundo moderno nos ha hecho expertos en productividad, pero muchas veces analfabetos emocionales frente al caos. Y sin embargo, es justo allí, en medio de la incertidumbre, donde más necesitamos habilidades que nos sostengan: una mentalidad serena, una actitud abierta, una conexión interior que no dependa del wifi.

No es casual que, en momentos de crisis, muchos redescubran el valor de lo esencial: la presencia, la calma, la conexión humana. Porque cuando el afuera falla, es el adentro el que debe sostenernos.

Mi invitación es a prepararnos, no solo con planes A, B y C, sino con un equipaje emocional más fuerte y liviano a la vez. Que nos permita seguir caminando aun cuando el mapa se borre. Porque aunque no todo depende de nosotros, todo empieza en nosotros.

Y como dijo Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto:

“Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos.”

